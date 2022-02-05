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《财米油盐》|事关新年“钱”途！银行理财还“香”吗？

2022年02月05日09:23 | 来源：人民网
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正月初五迎财神。新年伊始，无论是收到公司年终奖，还是长辈给的红包，大家可能会选择各种各样的银行理财产品进行投资，让“钱生钱”，红包越来越鼓。但今年“银行正式清退‘保本型’理财”的消息让不少人慌了神。这到底是怎么回事呢？

2022年，被称为“资管新规元年”。历经三年多的过渡期后，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即《资管新规》）在今年正式开始落地实施。这意味着，大家以前熟悉的保本保息理财产品正式退出历史舞台，银行理财全面净值化，不设固定收益率，银行根据投资情况定期公布产品净值，投资者自己也得承担一部分投资风险。

早在2018年4月27日，央行、银保监会、证监会、外汇局联合发布《资管新规》，从投资范围、杠杆约束、信息披露等多个方面做出要求，旨在防范金融风险、增强金融服务实体经济的能力、最大限度消除监管套利空间和推动金融供给侧结构性改革。

有业内专家表示，随着保本型理财产品成为“过去式”， 打破刚性兑付、估值采用市值法，成为理财产品的新关键词。

按照《资管新规》，刚性兑付的含义和表现形式，一是资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则，对产品进行保本保收益；二是采取滚动发行等方式，使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益；三是资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付；四是金融管理部门认定的其他情形。

中国人民银行有关负责人表示，刚性兑付偏离了资管产品“受人之托、代人理财”的本质，抬高无风险收益率水平，干扰资金价格，不仅影响发挥市场在资源配置中的决定性作用，还弱化了市场纪律，导致一些投资者冒险投机，金融机构不尽职尽责，道德风险较为严重。

中国人民银行副行长潘功胜也曾多次公开表示，要打破刚性兑付，在确保不发生系统性区域风险的前提下，让违约事件自然发生，培养投资者风险意识。从而强化市场纪律，消除市场扭曲。

值得注意的是，有专家表示，《资管新规》会给之前已经习惯保本保收益的群体造成一定冲击，但理财产品实际给予投资者的风险并没有大幅增加。同时，随着银行理财采用市值法，跟着市场机制走，未来产品也会更多元，投资者就会有更多选择和回报空间。

总之，投资的风险和收益，永远都是一对双胞胎兄弟。对于老年人、上班族等害怕风险又嫌存款收益太低的人群来说，银行理财仍然是比较好的投资选择。此外，大家还可以选择更低风险的投资选择，例如货币基金、国债等。这些投资渠道，安全性较好，收益率也比银行存款高；而理财型保险投资期长、灵活性较差，但稳定性强。

不论是哪种投资，收益越高，风险越大。投资者一定要考虑自己的风险承受能力，更加理性地选择合适的产品，而不要盲目追逐热点，或是追涨杀跌。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)

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