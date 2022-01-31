中新财经1月31日电(石睿 左宇坤)“结实不结实不重要，好看最重要”，一位穿着时尚的年轻人挤在柜台前，笑着请售货人员帮忙试戴一款足金手链，他想买件金饰品作为新春礼物送给朋友。1月30日中午，中新财经实地探访“百年老字号”菜百首饰，看到越来越多的年轻人加入“买金大军”。

“护身虎”“暴发虎”卖爆了

据中新财经了解，今年最受年轻人欢迎的是“虎元素”金饰品。“春节期间的黄金消费，当年的生肖是非常重要的一部分，今年自然就是‘虎元素’。”某黄金品牌柜员佳佳(化名)向中新财经介绍，店里目前与老虎相关的首饰多达五、六十款，而其他动物元素的大概只有三、四款。

图为菜百首饰贺岁饰品人潮涌动。 石睿 摄

身在浙江杭州的张雯(化名)今年春节选择了就地过年，获得了500元的留杭过年补贴消费券。和朋友逛商场时，一人挑选了一枚黄金小老虎吊坠。

“过年嘛，大家都会有买黄金的想法。本来是想买个素圈，但看到小吊坠觉得太可爱了，正好应个虎年的景。用完消费券花了700块钱，真的很喜欢。”张雯说。

佳佳表示，今年的老虎首饰造型也是尤其丰富，加上已经售罄的，感觉比过往鼠年、牛年的款式还要多不少。威武勇猛的百兽之王，在设计师的手里既可以是“猛虎”也可以是“萌虎”，被赋予了更多的寓意与祝福。

“在我看来，有被命名为‘护身虎’‘暴发虎’等‘谐音梗’的饰品很受年轻人喜爱；融入了‘虎符’这一传统元素的首饰是今年的新品，买得也很好；还有和迪士尼老虎卡通人物跳跳虎联名的首饰，也颇受欢迎。”佳佳告诉中新财经。

“高颜值”更受年轻人欢迎

线上线下的金店售卖金饰大致有两种模式，一种是“按克计价”，另外一种是“一口价”模式。中新财经在菜百首饰看到，“按克计价”的饰品单克价也有不同，主要分为478元/克、512元/克、532元/克等档位，菜百首饰售货人员告诉中新财经，单克价不同是主要是因为饰品工艺不同。

与中老年消费者不同，相比饰品有多重，过去曾鄙视大金链子的年轻人在购买金饰时更看重的是“颜值”。从事珠宝批发行业的唐女士向中新财经介绍，“传统的金饰大多是按克计价方式，简单说就是克数+手工费，款式也相对单一朴素。但现在年轻人不再一味追求克数，品牌投入在工艺和设计上的成本高了，这也就是为什么越来越多的饰品开始以按件计价的一口价售卖。”

佳佳也提到，“今年非常受欢迎的各类虎元素吊坠，因为原料成本之外的其他成本比较高，一般都是一口价卖的。购买这类首饰的消费者一般更看重好不好看，对于克重是多少，今日金价是多少，并没有特别关心。”。

虽说“千金难买我乐意”，但唐女士提醒，金饰工艺再精美在回收时也是按照克重计算的，变现免不了会高价买进、低价卖出。

资料图：民众在商场购买黄金饰品。 中新社记者 吕明 摄

春节买金能赚钱吗？

从保值角度来看，金饰相比其他珠宝首饰具有不可替代的优势。唐女士告诉中新财经“根据我了解到的春节高销期的促销活动看，不少商家的玉手镯能打到6.5折，纯银耳钉、银珠等饰品更是能降到半价，但黄金类最大的折扣基本也就是每克便宜20元左右。

除了首饰外，新年购金的另一个主要类型就是投资金条。据中新财经了解，金条分为纯投资性质、及收藏性质两种，在菜百首饰店内，收藏金条比普通金条每克贵40元左右，工艺也更为复杂、款式选择更多。

菜百首饰的售货人员告诉中新财经，金价有所下降，比前两天买要便宜一些。根据LBMA (伦敦金银市场协会)的最新数据，1月28日黄金每盎司1788.15美元，是2022年1月的最低值，黄金价格连续三天下降。(完)

(责编：王震、杨迪)