人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通部门以科技护航冬奥春运出行安全

春节假期第五天全国预计发送旅客2014万人次

2022年02月05日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月5日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月4日（春运第19天），春节假期第5天，全国预计发送旅客2014万人次。其中铁路预计发送旅客480万人次，公路1400万人次，水路48万人次，民航86万人次。全国高速公路预计流量3548.40万辆。

延崇高速是北京连接张家口崇礼赛区公路主通道，河北交通部门在“二维码信用执法”基础上创新拓展AI功能，通过“AI+”及时对需求信息进行快速查询，切实提高路政执法的科技含量，并将其广泛应用于学习冬奥知识、路产保护管理、路况交通信息等工作中。以路产保护为例，通过“AI+”记录路损事故、除雪保畅、联勤联动等日常工作，极大提高了工作效率。执法人员巡查至京礼高速北京方向K93+150处时，通过“AI+”对路损事故进行查询，2分钟就对路产修复情况检查完毕，工作效率提高30%。

江苏交通部门通过路网监控智能分析系统分析公路视频数据资源，及时有效疏导道路拥堵，处理交通突发事件。针对328国道双向相对封闭管理的特点，利用无人机灵活稳定、不受地形限制等优势，开展无人机路网安全巡查，并将巡查情况实时同步至路网调度中心，大幅提高了路网安全巡查效率，为保障春节期间公路安全畅通提供了技术支撑。

为持续保持“打非治违”高压态势，确保道路客运安全形势平稳，四川交通部门利用交通执法监控指挥系统与交警稽查布控系统，在实现执法现场的实时远程掌控的同时，将后台监控精准发现的嫌疑车辆，第一时间通知路面联合执法组拦截检查精准执法。同时，通过线上视频巡查方式，对三环路周边班线车辆站外违规上客行为进行非现场视频取证，事后通知涉事公司接受调查处理，实现高效执法。

(责编：王连香、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
春节假期第五天全国预计发送旅客2014万人次
　　人民网北京2月5日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月4日（春运第19天），春节假期第5天，全国预计发送旅客2014万人次。其中铁路预计发送旅客480万人次，公路1400万人次，水路48万人次，民航86万人次。…
国家版权局：冬奥版权保护快速反应机制全面启动
　　人民网北京2月4日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，随着北京2022年冬奥会、冬残奥会进入倒计时，冬奥会版权保护工作进入关键阶段。日前，中宣部副部长张建春在视察冬奥会反盗版工作组工作时强调指出，办好奥运会、当好东道主，迫切需要我们做好奥运版权保护工作，这不仅关系维护国际奥委会、奥运赞助商和相关权利人的合法权益，也关系到我国政府履行国际承诺、树立良好国际形象。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部