人民网北京2月5日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月4日（春运第19天），春节假期第5天，全国预计发送旅客2014万人次。其中铁路预计发送旅客480万人次，公路1400万人次，水路48万人次，民航86万人次。全国高速公路预计流量3548.40万辆。

延崇高速是北京连接张家口崇礼赛区公路主通道，河北交通部门在“二维码信用执法”基础上创新拓展AI功能，通过“AI+”及时对需求信息进行快速查询，切实提高路政执法的科技含量，并将其广泛应用于学习冬奥知识、路产保护管理、路况交通信息等工作中。以路产保护为例，通过“AI+”记录路损事故、除雪保畅、联勤联动等日常工作，极大提高了工作效率。执法人员巡查至京礼高速北京方向K93+150处时，通过“AI+”对路损事故进行查询，2分钟就对路产修复情况检查完毕，工作效率提高30%。

江苏交通部门通过路网监控智能分析系统分析公路视频数据资源，及时有效疏导道路拥堵，处理交通突发事件。针对328国道双向相对封闭管理的特点，利用无人机灵活稳定、不受地形限制等优势，开展无人机路网安全巡查，并将巡查情况实时同步至路网调度中心，大幅提高了路网安全巡查效率，为保障春节期间公路安全畅通提供了技术支撑。

为持续保持“打非治违”高压态势，确保道路客运安全形势平稳，四川交通部门利用交通执法监控指挥系统与交警稽查布控系统，在实现执法现场的实时远程掌控的同时，将后台监控精准发现的嫌疑车辆，第一时间通知路面联合执法组拦截检查精准执法。同时，通过线上视频巡查方式，对三环路周边班线车辆站外违规上客行为进行非现场视频取证，事后通知涉事公司接受调查处理，实现高效执法。

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