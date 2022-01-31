原标题：“地表最大规模人口迁徙” 今年有何不同？

中新网北京1月31日电(张依琳)春运在一定程度上，可以说是中国人口流动的晴雨表。春运的迁出地和迁入地，连接的不仅是两个不同的地方，更是家和远方。曾经的“地表最大规模人口迁徙”，这个春节又有何变化？

广东“双向流动” 迁入迁出均居首位

2021年是春运史上尤为特殊的一年，疫情的严峻形势让很多人成为了“原年人”。今年，随着国内疫情形势和多地返乡政策的调整，不少打工人返乡过节，也有一部分人选择留守过年。

根据百度地图迁徙大数据，观察1月10日以来的全国总体迁移趋势图，今年人口迁移的态势，按日统计，均高于2021年。

以两天数据为例：1月17日，2022年春运拉开序幕，今年春运首日，全国迁徙规模指数为345.187，与2021年(农历同期为279.758)相比有一定上升，但仍远低于2020年(农历同期为497.460)。

再如刚刚过去的1月29日，距离除夕还有两天，全国迁徙规模指数为510.917，与2021年(农历同期为276.778)相比升幅较大，但仍低于2020年(农历同期为621.211)。数据表明，随着节日假期的迫近，这场人口迁徙的趋势已处于高潮。

根据大数据，按省份分，在刚刚过去的1月25日至29日的五天中，全国热门迁出地(出发地)排在第一的均为广东省，迁出人口数量占全国迁出人口总量的17.17%至19.90%。五天中排入前三的省份主要集中在江苏、浙江、四川。

按省份分，1月25日至29日的五天中，全国热门迁入地(目的地)排在第一的也均为广东省，迁入人口数量占全国迁入人口总量的约十分之一。五天中排入前三的省份主要集中在四川、安徽、湖南。

按城市分，1月25日至29日的五天中，全国热门迁出地(出发地)多集中在广东省，如广州、深圳、东莞，以及四川成都。而在这五天中全国热门迁入地则较为有规律，前三名分别为重庆、成都、广州。

五日数据显示，不管是热门迁出地，还是热门迁入目的地，广东省都排名全国首位，并且遥遥领先。“双向流动”的广东省，在吸引大量的人口聚集的同时，也是外出务工最多的省份之一。

除了地区经济发展因素等，人口在地区间流动的差异还受到疫情等因素的影响。如今年的北京，迁徙规模不及常年，在最近5天的大数据中，北京在前十名迁出、迁入的城市中仅出现2次，且排名相对较为靠后。

1月17日，广东省广州市，旅客在广州站进站乘车。 中新社记者 陈骥旻 摄

2月6日或将迎来返程高速拥堵高峰

根据日前发布的一份《2022春节假期出行指南》预测，节前客运量将保持平稳，2月6日或将迎来返程高速拥堵高峰。

《指南》显示，去程阶段受错峰出行等疫情防控倡议影响，除夕前每日客运量保持平稳，除夕当日下降明显，2月2日(正月初二)10：00-12：00或将出现全国高速拥堵小高峰。返程阶段，2月6日(正月初六)15：00-17：00或将迎来全国高速拥堵最高峰，2月15日(正月十五)后迎来返程复工客运量高峰。

据国务院联防联控机制春运工作专班，2022年春运预计全国发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%。 (完)

(责编：王震、杨迪)