人民网记者 夏晓伦

当前，数字化已经渗透到老百姓生活的方方面面，便利店作为最接近消费者的一种零售业态，在快节奏的生活下，正在充分发挥社会民生保障中的潜力。

“麻雀虽小五脏俱全”，从一日三餐到种类丰富的零食、咖啡、饮料，再到日常生活用品，便利店为消费者提供了更加便捷及时性的服务。以本土便利店品牌便利蜂为例，1月初，其宣布提前启动春运和春节期间的数字化服务保障机制，延续到2022年春运结束。

据介绍，春运期间，便利蜂的门店将强化内外部的各类防疫相关工作，提供力所能及的服务，并将保障“民生基本品”和防疫用品的供应，尤其是在交通枢纽门店。同时，针对“就地过年”的消费者，将提供打折正品，方便消费者购置年货。

业内人士认为，在大城市工作的年轻人，平时习惯一个人吃饭，过节习惯一个人庆祝，便利店的存在一定程度上满足了他们追求精致生活品质的需求。

早前有报告指出：“随着消费者对于消费的即时性、便利性要求不断提高，24小时便利店对于消费者服务的意义逐渐超过了销售机会的意义。便民利民成为便利店服务民生、承担社会责任一项重要功能。”

伴随“国际消费中心建设”“一刻钟便民生活圈”等支持政策的提出，中国本土便利店品牌都在积极提升包括“下沉市场”在内的便利店覆盖密度。

“这与我们当前的发展实际非常契合，我们愿意为更多城市提供民生服务和保障。”便利蜂相关负责人表示，“从政策方面看，‘一刻钟便民生活圈’的建设，需要连锁便利店这样的业态做好支持。从当前的发展实际看，下沉市场的部分城市本就具备良好的发展便利连锁的营商环境，当地消费者也希望优质的品牌入驻。”

此外，便利蜂利用数字化优势，研发并推广普及食品二维码，该码主要包括产品生产日期、时间、有效日期、系列号、全球贸易项目代码以及批号五大要素，且一物一码，同时结合自动扫描和结算设备。据了解，这个二维码加入了效期信息，一旦超过有效期，消费者将无法扫码购买。

事实上，便利店不光提供商品和服务，而且越来越多的线下活动正逐渐纳入到便利店之中，并成为其门店对外展示的重要内容，公益就是一个重要方面。

近年来，便利蜂联合多个主体，针对视障群体、自闭症儿童、头面部与身体缺陷患者以及革命老区的贫困老人等举办了多场公益活动。在这些公益项目中，便利蜂发挥了智慧网络以及门店的地理优势，将全国门店空间变成传递公益的重要载体，通过电视屏幕、广播、海报、主题店等形式，让弱势群体的需要也能通过网络化、智慧化的环境触达更多人。

业内人士认为，便利店的门店本身就具备了‘空间媒体’的属性，随着便利店密度的不断扩大，大街小巷的便利店将来会进一步成为各类公益活动的场景。

(责编：王连香、高雷)