人民网北京1月30日电 （记者王连香）1月30日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第14天，全国预计发送旅客2945万人次。其中铁路预计发送旅客680万人次，公路2130万人次，水路42万人次，民航93万人次。全国高速公路预计流量2591.23万辆。

今天是春节前最后一天，为帮助务工人员平安顺利返乡，交通运输部门在毫不放松做好春运疫情防控的同时，对务工人员返乡实行“点对点”运输、“心贴心”服务。

江苏交通部门开启“惠民返乡直通车”，更好帮助在通务工人员平安、高效、健康返乡，“惠民返乡直通车”价格惠民，返乡包车价格比平常运价优惠25%。同时，对运输车辆进行全方位消毒作业，随车配备测温仪、消毒水、口罩等防疫物资。发车前，对车辆再次进行全面检查，确认应急物资准备到位，再熟悉一遍规划好的线路。车内乘客实施一人一座，要求全程佩戴好口罩，每两小时进行一次体温测量，严格执行防疫各项措施，做好安全服务工作。

福建交通部门积极对接人社、卫健等部门，根据务工人员返乡出行需求，提前开设“返乡直通车”预约专号，指导运输企业和用工单位制定疫情防控和运输保障方案，按照“一车一方案”的原则，组织开展包车“点对点，门到门”一站式直达用工集中企业和区域的专门运输服务，针对线路里程长的特点，合理制定返乡运输线路，全程实时监控并发送路况、气象提示信息。同时，严格执行长途客车夜间2-5时停车休息等安全管理制度，运行途中落实疫情防控各项措施，确保返乡农民工能够安全、及时、舒适地回家过年。

为方便黑龙江省齐齐哈尔市甘南县务工人员返乡，当地交通部门开设了省内首个公铁联运无轨站，利用“公路+铁路”无缝对接的方式，下了火车就上大巴，包车直达甘南县城，让原本4个小时的路程缩短至90分钟，为务工人员创造了更加方便的出行条件。此外，建立务工人员服务微信群，及时掌握出行和返乡人数、时间和需求，采取加挂车辆、预留车厢等方式满足务工人员出行和返乡需要。“我们回家的路更加顺畅了，心中除了喜悦，更多的是感恩。”一位返乡人员坐上大巴车，脸上的笑容更加灿烂。

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