人民网北京2月4日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，随着北京2022年冬奥会、冬残奥会进入倒计时，冬奥会版权保护工作进入关键阶段。日前，中宣部副部长张建春在视察冬奥会反盗版工作组工作时强调指出，办好奥运会、当好东道主，迫切需要我们做好奥运版权保护工作，这不仅关系维护国际奥委会、奥运赞助商和相关权利人的合法权益，也关系到我国政府履行国际承诺、树立良好国际形象。

张建春要求，冬奥会反盗版工作组要加强成员单位分工协作，加大涉冬奥侵权行为查处力度。要压实网络平台主体责任，将冬奥版权保护工作要求落到实处。要不断加强宣传，营造良好的冬奥版权保护氛围。

冬奥会反盗版工作组相关负责人表示，北京2022年冬奥会反盗版工作已全面展开。

一是部署开展冬奥版权保护集中行动。1月27日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室联合印发《国家版权局等关于开展冬奥版权保护集中行动的通知》，明确在2022年1月至3月间，着力整治未经授权传播冬奥赛事节目的行为，并将严厉打击各类涉冬奥视听、文字、美术、音乐等作品的侵权盗版行为，综合运用行政、刑事等多种手段，有力规范冬奥会和冬残奥会赛事传播秩序。

二是进一步强化网络平台主体责任。1月29日，国家版权局公布《2022年第一批重点作品版权保护预警名单》，将冬奥会、冬残奥会相关节目纳入版权预警保护，要求相关网络服务商对涉冬奥相关节目采取重点保护措施。1月30日，冬奥会反盗版工作组向各网络平台提出明确要求，涵盖加强预警保护、提高注意义务、完善投诉渠道、强化联控机制、严格用户管理、配合查办案件、畅通赛事对接等多个方面。三是赛时反盗版工作专班已开始工作。通过工作专班7×24小时集中办公形式，实时收集分析侵权线索，及时快速处置冬奥侵权传播行为，严厉查办各类涉冬奥侵权案件。

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