马爱平

2月4日晚8时整，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行，世界最大地屏也正式点亮。

“‘数字科技+美学创新’是北京冬奥开幕式的视觉标签，11000平方米地面显示屏、1200平方米冰瀑布、600平方米冰立方、1000平方米看台屏组成了世界最大的LED三维立体舞台，用一场无与伦比的视听盛宴向世界大声讲出最浪漫的中国故事。”2022北京冬奥会开幕式地屏提供方、利亚德集团冬奥会开幕式项目经理王定芳在接受科技日报记者采访时揭秘道。

科技赋能艺术是本次开幕式的一大亮点。2022北京冬奥会开幕式视效总监王志鸥表示，整个鸟巢超大地屏首次实现全LED影像，以取代传统的地屏投影，画质达到16K。

“从演出的那一刻开始，我们希望给全球人民带来中国新的视听语言。这次开幕式的画面像素非常高，是14000分辨率的巨幕。我们对画面的要求是1秒钟50帧，整场内容数据量巨大，一个节目就含有几个T的数字内容，可以想象它是非常大的数字科技工程。”王志鸥说。

如今，手机拍的高清照片的大小约是几兆，一个蓝光电影的大小约是几G。

“这次开幕式的每一个节目就是几T的数字量，其对于清晰度的要求、细节的要求都是呈几何级增长，这之前在全球来说是前所未有的挑战，这背后的科技升级、美学升级都提出了更高的标准。”王志鸥说。

王定芳介绍说，此次开幕式播放系统包含LED地屏、冰瀑、冰立方、南北看台屏等显示屏的播放。其中，整个地屏LED负责显示4个8K播放素材, 冰瀑负责显示2个8K播放素材，冰立方负责显示1个8K播放素材，配合播控系统实现多个播放器视频输出同步误差不超过2帧。

由于LED地屏需要满足开幕式的演出需求，整个显示系统有其独立的显示组件、显示系统、控制系统、结构系统和电气系统，操作人员可在控制室内通过计算机远程控制，而LED地屏显示系统则可以文字、图片、视频等多种形式显示。

“此次，LED地屏显示面板加装抗眩光、抗摩尔纹、防滑雾化面罩，显示画面柔和，为摄像转播提供全焦段无杂波、无干扰的纯净视频显示画面。”王定芳指出，而南北看台屏也达到了实时显示OBS的12G SDI 4K分辨率, 同时还能显示4K宣传短片，实时回传给OBS，与地屏等其他显示装置的信号做到了整体的完美配合。

(责编：王震、初梓瑞)