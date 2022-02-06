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从市场主体变化看中国经济发展潜力之三

个体工商户突破1亿户 市场主体后劲和活力不断增强

孙博洋
2022年02月06日15:15 | 来源：人民网
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个体工商户是我国社会主义市场经济发展的实践创举和重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，也是非常可贵、可靠、可持续的战略资源。作为激活社会主义市场经济的“一池春水”，个体工商户在繁荣经济、稳定就业、促进创新、方便群众生活等方面发挥着独特的重要作用。 

个体工商户总量突破1亿户

市场监管总局发布数据显示，截至2021年底，全国登记在册个体工商户已达1.03亿户，约占市场主体总量（1.54亿户）的2/3，同比增长11.1%，是2012年的2.5倍，年均增长10.9 %。

而在改革开放之初，1980年，我国个体工商户数量不到1万户，占市场主体比重不足1%。个体工商户规模的不断壮大，对拉动经济、促进发展发挥了重要作用。

新设个体工商户情况恢复到疫情前水平

市场监管总局发布数据显示，2021年，全国新设个体工商户1970.1万户，占新设市场主体（2134.8万户）的68.2%，同比增长17.2%，两年平均增速10.4%，增速较企业高出4.7个百分点，为扩大就业提供支撑，新设情况恢复到疫情前水平。

2021年，全国注吊销个体工商户共计983.5万户，新设退出比为100：50，保持大进大出格局，市场机制优胜劣汰作用充分发挥。

图为近年新设个体工商户数量图（单位：万户） 来源：市场监管总局

个体工商户丰富了百姓生活的“烟火气”

个体工商户是百姓生活最直接的服务者，最集中的行业依次是“批发和零售业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”，小店商铺里藏着事关百姓生计、生活的大账本。

市场监管总局发布数据显示，截至2021年底，登记在册个体工商户三次产业占比分别为3.8%、6.0%、90.2%，第三产业占比超9成。

“四新”经济个体工商户成为推动转型升级积极力量

据介绍，2021年，新兴服务业新设个体工商户增速强劲，“文化、体育和娱乐业”“科学研究和技术服务业”“信息传输、软件和信息技术服务业”增幅位居前列。

市场监管总局发布数据显示，截至2021年底，“四新”经济个体工商户共计2948.7万户，占登记在册个体个体工商户总量的28.6%。2021年，新设“四新”经济个体工商户778.9万户，同比增长29.3%，增速较个体工商户总量高12.1个百分点。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局各相关部门将按照党中央、国务院部署，针对个体工商户生产经营面临的实际困难，继续在税费减免、金融支持、促进就业等方面出台一系列帮扶政策，促进个体工商户持续健康发展。

从市场主体变化看中国经济发展潜力系列稿件：

之一：深化商事制度改革 持续激发市场主体活力

之二：市场主体稳定发展 夯实经济行稳致远的基石

(责编：孙红丽、章斐然)

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