人民网记者 孙博洋

尽管新冠疫情仍在全球持续，受益于“六稳”“六保”政策的有力实施和营商环境的不断优化，2021年我国各类市场主体保持稳定增长态势，并于2021年10月历史性地突破1.5亿户，成为支撑我国经济长期向好的重要基础。

市场监管总局发布数据显示，2021年，我国新设市场主体2887.2万户，较上年增长15.4%，较2019年增长21.5%。其中，企业904.0万户，同比增长12.5%；个体工商户1970.1万户，同比增长17.2%。全国日均新设企业由2013年商事制度改革前的0.69万户持续增长至2021年的2.48万户。千人企业数由2019年底的27.6户、2020年底的31.0户增长到34.3户。

疫情以来，以数字产业、智能产业、云端经济等为代表的新经济形态快速发展，成为我国经济发展的新亮点，对经济复苏发挥了重要作用。

据市场监管总局相关负责人介绍，2021年，全国“四新经济”新设企业383.8万户，同比增长15.8%，占新设企业总量的42.5%，较2020年的占比提高1.2个百分点。

据市场监管总局数据显示，受疫情影响较大的住宿和餐饮业开始恢复，全年新设市场主体305.9万户，略超2019年304万户的水平，较2020年增长14.8%。文化、体育和娱乐业加速恢复，新设市场主体52.3万户，同比增长44.1%，远超2020年同比增长0.4%的水平。同期，两行业退出的市场主体分别为183.2万户和19.4万户，新设主体和退出主体的比值为1.7和2.7，即每退出1户市场主体的同时，分别新设1.7户、2.7户。

据介绍，外商投资企业延续了2020年下半年以来企稳回升的发展态势，全年新设6.1万户，同比增长23.3%，注销3.8万户，同比下降3.9%，充分显示出我国营商环境改善和超大规模市场对外资的吸引力。

在市场主体不断涌现的同时，退出便利化改革也使市场退出渠道更加畅通。

市场监管总局发布数据显示，2021年，全国各类市场主体累计注销1323.8万户，较上年增加29.7%，较2019年增长28.1 %。其中，企业349.1万户，同比增长20.3%，个体工商户961.9万户，同比增长33.8%。在优胜劣汰机制作用下，我国市场主体的总体质量逐步提升，2021年企业活跃度基本保持在70%左右。

数据显示，截至2021年底，全国登记在册市场主体1.54亿户，较2020年底增长11.1%。其中，企业4842.3万户，增长11.8%；个体工商户1.03亿户，增长11.1%。从结构上看，个体工商户占市场主体总量的67.1%，登记在册小微企业4034万户，占企业总量的83.3%，较去年提升4.4个百分点，广大小微企业和个体工商户成为稳就业、保民生的重要力量。

(责编：王震、章斐然)