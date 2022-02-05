人民网记者 夏晓伦

按下“千分之一秒”的快门，定格四年芳华；让有听音障碍的妈妈听见婴儿的哭声，更好地照顾孩子；通过最新技术修复《庐山恋》，并将其清晰度提升到了4K级别；运用图声文档化的能力，快速将图声转换成可编辑的文字并保存……

一部手机的科技含量越来越高，给厂商带来了不小的挑战。当前，智能手机市场随着整体需求量的收窄，已逐渐趋于饱和，一众手机厂商正在朝着多元化、系统化的方向发展，并逐渐向具备综合实力的科技企业转型。

用户导向 让科技成果普惠大众

“千分之一秒”，对于冰雪运动员来说可能是决定性瞬间。为了这“千分之一秒”的超越，背后是运动员无止境的专注与付出。而对于一家手机厂商而言，“千分之一秒”可以带给用户心动和惊喜，这背后也如同冰雪赛场的运动员，要在一条长长的道路上，保持韧性、创新不止。

“科技让我们的工作和生活变的更智慧，更便捷。其实，科技也能够让我们的生活更温暖。”vivo副总裁、vivo AI全球研究院院长周围如此表示。

如何让科技成果普惠大众？答案显而易见：不断换位思考，从用户角度出发，从用户使用场景体验出发，挖掘和发现用户“差异化”需求，从而给用户带来满意的产品。有业内人士认为，vivo之所以保持销量上升的态势，重点就在于“更懂得消费者”。

例如，X70系列机型针对用户喜爱使用超广角镜头拍摄视频内容的需求，为X70 Pro系列机型配备了由主摄级传感器+微云台组成的超广角镜头，可以更好地满足用户手持智能手机进行拍摄的需求痛点。

vivo创始人、总裁兼CEO沈炜也于近日表示：“我们的一切工作都将以用户为核心展开，回到各种场景中去洞察和研究用户的真实需求，定义好满足用户需求甚至超越用户期望的产品。”

“无论任何时候，竞争导向、成本导向、参数导向、效率导向等一定不能凌驾于用户导向之上。抛弃用户的企业终将被用户抛弃，无法健康长久。”沈炜强调。

创新引领 研发不设上限

近年来，国产手机品牌的市场份额不断扩张。有专家表示，这显然不是一时兴起便能够完成的赶超，而是国内手机厂商依靠长期的技术积累，以及对于用户真实体验的注重才得以实现的。

以vivo为例，其自主创新的微云台融合防抖技术，由主动复位与画面的瞬时冻结功能组成，模组能主动回到中心位置，复位时间仅需9ms；其开发的帧率自适应技术，让快速运动的画面看不到拖尾，优化了录像延时的表现……

更核心的技术，体现在对芯片的研发上。芯片对于智能手机的重要程度不亚于心脏对于人体的重要程度，手机厂商想要进一步扩大市场份额，就必须在芯片上下功夫，但攻克芯片技术本身，或许可能比成为手机市场份额第一还要难。

公开资料显示，vivo在去年先推出了首款自研专业影像芯片V1，可搭配不同主芯片和显示屏，起到扩充ISP高速成像算力，释放主芯片ISP负载的作用。

“V1的研发历时24个月左右，投入了超过 300 人的研发团队。”vivo执行副总裁胡柏山在接受媒体采访时说。

此外，赋能合作伙伴是科技企业引领行业发展的重要体现。在去年底召开的开发者大会上，vivo推出了推送平台实时双向服务，还自主研发了覆盖通用存储产品运维和研发需求的一站式智能存储平台。

开放平台同时，vivo带来了多项升级，通过云测升级、最小兼容版本、多包上传、API接口全面开放、评论回复能力、数据开放新增，为开发者提供更多能力。游戏平台则实现了为开发者们提供全链路、全周期、全球化的一站式服务。

面向IoT开放生态，vivo为智能车载生态提供了车手互联、车钥匙、出行服务中心和车家互联四大能力；智能生活领域则基于家居、影音、办公、出行四大场景打造了智能互联技术解决方案。

注重人文 联接人与数字世界

“作为终端厂商，我们承载了联接两个世界的使命：一边是真实的自然世界，一边是各种各样的数字世界。所以我们在做策略或者技术布局的时候，会更多地关注自身的使命和担当。”周围说，一直以来，vivo十分注重“人文之悦”。

可以说，手机的操作系统是影响用户体验的直接因素，正因如此，许多手机厂商都在手机操作系统方面下了不少苦功夫，致力于为用户提供更易上手、更加便捷的交互体验。

据了解，vivo于2020年底发布了基于安卓打造的全新操作系统原系统OriginOS。时隔一年，其于去年底发布了OriginOS的2.0版本OriginOS Ocean，相比上一代有了全面提升，也让用户感受到了新系统的“温度”。

有业内人士评价道：“vivo所传递的人文理念体现在每一条产品线上，而经过多年的探索与调整，其产品线已逐渐清晰。”

据了解，在高端手机市场，其拥有NEX与X系列；在中端市场，S系列主要面向年轻潮流用户群体，而新推出的T系列则面向注重性价比与性能体验的年轻消费者；入门级市场则由Y系列的多款机型组成。此外，iQOO品牌的系列机型也用于满足线上市场用户与玩家的需求。

得益于产品线清晰的定位，国际市场研究机构Counterpoint发布的数据显示，2021年前三个季度vivo均凭借23%的市场份额，占据国内市场份额第一名的位置。

“2022年，将是智能手机行业最具挑战的一年，但无论顺境还是逆境，要一切回归到以用户为导向，持续投入研发，不断创造惊喜。”沈炜表示。

(责编：王震、章斐然)