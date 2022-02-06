人民网北京2月6日电 （记者栗翘楚）2月4日20点整，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。在这场全球瞩目的冬季冰雪体育盛会上，不仅可以看到全世界奥运健儿的矫健身姿，通过“数字科技+美学创新”，更生动呈现了奥林匹克精神。

11000㎡地面显示屏、1200㎡冰瀑布、600㎡冰立方、1000㎡看台……据了解，北京冬奥会开幕式全程都使用了数字表演与仿真技术，通过综合运用人工智能、5G、AR、裸眼3D和云等多种科技成果，实现精彩效果。

据了解，此次开幕式的舞台地面是目前全球最大的8K超高清地面显示系统，整体面积达10393平方米，采用多个8K+级分辨率的画面融合技术，超大规模的光学校正算法可对每个显示画面进行像素点级的光学校正，可实现100000:1超高对比度、3840Hz超高刷新率，以及29900x15096超高分辨率的超高清绚丽画面。通过搭载自主研发的超大规模显示模组控制与同步系统，可实时捕捉演员行进轨迹，实现画面与演员的无缝互动。

在开幕式上，冰立方缓缓被激光“雕刻”成晶莹璀璨的冰五环这一幕，让人直呼“神奇”。而这背后，其实是激光与3D视效结合的效果。

据了解，冰立方长22米、宽7米、高10米，由LED屏组成。五环本身也是一个LED屏，当它亮相时，位于看台4层的激光照射在冰立方上，对冰立方进行“雕刻”，随着冰立方上部的顶盖下翻，底部五环缓缓上升，冰立方四面LED屏一边缓缓下降，一边播放冰渣四溅的三维视觉效果，三方面完美配合，便形成五环被一点点“雕刻”出来视觉效果。

开幕式最受瞩目的一幕，是巨型“雪花”形主火炬台闪耀着晶莹剔透的光芒缓缓升空，伴随圣火点亮，将整个开幕式气氛推向高潮。据了解，主火炬台直径达14.89米，由96块小雪花形态和6块橄榄枝形态的LED双面屏创意组成，采用双面镂空设计，嵌有55万余颗LED灯珠，每一颗灯珠都由驱动芯片的单一信道独立控制。

当最后两位火炬手擎着火炬跑向鸟巢中央，一个“插入”的动作成为开幕式最富创意的“点火”方式，手持火炬“摇身一变”成为主火炬。

动作虽然简单，但实现的功能却非常复杂。手持火炬的燃料很有限，主火炬又要持续燃烧，插入基座的瞬间，气路联通、电路联通、信号控制联通……多版插接结构设计，从连接的可靠性到环境适应性均进行了大量测试。

在北京冬奥会举行开幕式的同时，鸟巢外的北京街头多个8K超高清大屏也在对北京冬奥会开幕进行实时直播。

2月4日晚，国家大剧院对北京冬奥会开幕式进行了8K直播。据悉，本次直播采用国内第一家面向终端用户的8K超高清电视频道，运用我国自主知识产权的AVS3编码技术，打通北京广播电视台到国家大剧院的传输路径，通过25000流明8K激光投影机和8K音频解嵌设备，实现高质量8K电视节目的传输与展示。

在北京冬奥会开幕式及整个赛事筹备运行中，可以看到人工智能、云计算、数字孪生技术等各种数字化技术已经在大规模地应用。这场全球瞩目的奥运盛会，正携其背后的科技力量，“一起向未来”。

(责编：孙红丽、章斐然)