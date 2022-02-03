人民网记者 孙博洋

2021年，市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥职能作用，持续推进商事制度改革，强化规范化制度化便利化建设，支持基层多样化探索，不断释放改革红利，积极支持各类市场主体发展。

高标准推进“证照分离”改革

在2021年，市场监管部门高标准推进“证照分离”改革，降低准营门槛取得新进展。在全国范围内将中央及地方层面523项涉企经营许可事项全部纳入改革，建立清单管理制度，清单之外无许可。

同时在自贸试验区进行更大力度改革试点，推出一批实行取消审批、审批改备案和告知承诺的改革事项，持续激发市场活力。自2021年7月1日至2021年底，“证照分离”改革惠及企业134.6万户，占同期新设企业的28.1%。

商事登记改革基础进一步夯实

在2021年，市场监管部门不断推荐高水平加强制度建设，商事登记改革基础进一步夯实。制定《市场主体登记管理条例》，更加成熟定型的市场主体登记管理基础性制度基本形成。

出台贯彻落实优化营商环境条例的意见，印发加大改革力度不断提升企业开办服务水平的通知，多措并举营造宽松便捷的市场准入环境。

深化登记便利化改革

在过去的一年中，市场监管部门高效率深化登记便利化改革，企业办事体验满意度进一步提升。

推动企业登记注册后首次办理公章刻制、申领发票和税控设备、员工参保登记、住房公积金企业缴存登记等企业开办业务“一网通办”。

进一步优化普通注销改革，企业注销从改革前的3到4个月缩短至75天左右。全面推行简易注销，办理时间压缩至20多天。

继续推进电子营业执照跨区域、跨领域、跨层级应用，截至2021年底，全国各类市场主体已下载电子营业执照4889万次，累计使用量1.19亿次。

高质量支持个体工商户、小微企业发展

去年，市场监管部门高质量支持个体工商户、小微企业发展，保市场主体取得显著成效。

市场监管总局牵头建立扶持个体工商户发展部际联席会议制度，开通全国市场主体登记注册服务网、全国个体私营经济发展服务网和全国“小个专”党建工作网，配合有关部门深入推动减税降费、金融支持、房租减免等惠企政策落实落地，增强小微企业发展信心。运用市场主体大数据助力复工复产，密切跟踪分析全国市场主体发展变化。深入开展“小个专”党建，呈现出党建增信用、优环境、促发展的新局面。

商事制度改革，激发了市场主体活力，促进了我国超大规模市场的形成，有力支撑了经济发展。2021年，全国新设市场主体2887.2万户，同比增长15.4%，两年平均增速10.3%，基本恢复到疫情前水平。目前市场主体总量近1.54亿户，个体工商户突破1亿户，成为稳住经济基本盘和稳定就业的中坚力量。

(责编：乔业琼、高雷)