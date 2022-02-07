人民网北京2月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，春节假期7天，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客1.3亿人次，比2021年同期增长31.7％，比2019年同期下降69.2％。其中，预计铁路发送旅客3029.7万人次、公路发送旅客9127万人次、水路发送旅客304.6万人次、民航发送旅客500.9万人次。

公众出行结构持续调整，私家车出行逐步上升，春节假期7天全国高速公路累计车流量预计23946万辆次，比2021年同期上升约9％，比2019年同期下降约13％。

总体看，假期客流呈现“前低后高”的趋势，客流峰值出现在2月6日，预计当日营业性客运量为2645万人次。各地交通运输部门和从业人员奋战在服务保障一线，全国铁路、公路、水路、民航、邮政运行总体平稳有序。

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