人民网记者 杜燕飞

2月4日，立春日，北京2022年冬奥会盛大开幕，全世界目光再次聚焦中国北京这座“双奥之城”。

灯光璀璨的“鸟巢”、绚烂多彩的焰火表演、浪漫唯美的雪花台、独具创意的点火仪式、大火变“微火”的火炬……本届冬奥会开幕式上，这些细节无不彰显出“绿色办奥”理念。

氢能点燃奥运主火炬 “微火”照亮世界

迪妮格尔·衣拉木江与赵嘉文共同点燃北京冬奥会主火炬。人民网冬奥报道组 摄

2月4日夜，“鸟巢”内，中国“00后”冰雪运动选手迪妮格尔·衣拉木江和赵嘉文共同高举火炬，成为北京冬奥会最后一棒火炬手。他们的身后，象征着91个参赛代表团团结、汇聚的雪花台散发出耀眼光芒。

在全场观众注目下，两位年轻运动员一起将手持的“飞扬”火炬嵌入雪花台。随后，雪花台缓缓旋转上升，成为北京冬奥会的主火炬。

没有奥运圣火“点”的过程，也没有盛大的火焰，这是奥运主火炬首次以“微火”形式呈现在世界面前，是奥运史上全新的一幕。

“我们用全世界参赛代表团的名字构建了雪花台，最后一棒火炬就是主火炬，是百年奥运史上从未有过的‘微火’。”北京2022年冬奥会开闭幕式总导演张艺谋表示，将熊熊燃烧的奥运之火，幻化成雪花般圣洁、灵动的小火苗，这一创意来自低碳环保理念，将成为奥运会历史上一个经典的瞬间。

值得一提的是，与往届奥运会使用液化天然气或丙烷等气体作为火炬燃料有所不同，本届冬奥会首次使用了氢能作为火炬燃料，实现了奥林匹克精神与“绿色”“环保”的进一步结合。氢能是环保的燃料，燃烧的时候只产生水，不会产生二氧化碳，可实现完全的零排放，真正体现了北京冬奥会绿色、低碳、可持续原则。

焰火燃放“一叶知秋” 环保绿色理念凸显

2008年北京夏季奥运会上，沿中轴线稳步而来的“大脚印”等经典画面还印刻在观众脑海中。2022年2月4日，北京2022年冬奥会开闭幕式视觉艺术总设计蔡国强带着更加环保的“春来了”“迎客松”和“漫天飘雪”焰火来了，让人再次拍案叫绝。

北京冬奥会焰火表演。人民网冬奥报道组 摄

“本届冬奥会开幕式焰火表演秉持简约理念，只有3次，总时长只有3分钟，更精益求精。”北京2022年冬奥会开闭幕式视觉艺术总设计蔡国强介绍，这次不再过多使用氛围焰火，而为冬奥会专门开发“雪花”“冰花”等多种造型的焰火品种，营造空中的“北国风光”。

蔡国强同时指出，这次使用的特效烟花主要产自湖南、河北等地，均是高科技环保微烟化焰火，力求环保、安全。经过对发射药成分的改进，焰火药剂无毒、微烟，大大减少了焰火燃放时对环境的影响。

“从简约的角度，要体现环保和绿色这个理念，无论怎么样放焰火，哪怕都是新科技、新技术，是一个无害的、无污染的焰火，但它毕竟还是燃烧，所以要尽量减少它的量，不需要满天地放，以一当十，一叶知秋，体现了中国人的文化自信。”张艺谋表示。

氢能客车提供接驳服务 打造低碳交通体系

搭载“氢腾”燃料电池系统的氢能客车送开幕式观众前往现场。受访者供图

“绿色”办奥，打造低碳交通体系也是重要一环。2022年北京冬奥会有北京、延庆、张家口三个赛区。

2月4日北京冬奥会开幕这一天，为了让三个赛区的运动员以及观众顺利到达“鸟巢”观看开幕式，在延庆赛区，6台搭载“氢腾“燃料电池系统的氢能客车为北京冬奥会开幕式奥运村人员提供往返接待保障服务；在北京赛区，9台搭载“氢腾”燃料电池系统的氢能客车将160名开幕式观众送至全国农业展览馆中转，后统一前往开幕式现场。

据介绍，2022年北京冬奥会期间，百余辆我国自主研发“氢腾”燃料电池系统的氢能客车为延庆赛区提供交通接驳保障服务。这批氢能客车最高载客48人，设计时速100km/h，加满氢仅需10分钟，总续驶里程超过600公里，适应低温、爬坡等路况，满足北方城市低温运行要求。相较传统化石能源车辆，氢能客车每行驶100公里，可减少约70公斤二氧化碳排放，相当于14棵普通树木一年的吸收量。

“北京冬奥会期间，北京赛区地处平原，主要使用纯电动和天然气车辆；延庆和张家口赛区以氢能汽车为主，主要是满足山区的需求。”北京冬奥组委总体策划部部长李森介绍，节能和清洁能源的车辆在小客车中占比几乎达到了百分之百，在所有车辆中的占比大约在8成以上，助力绿色冬奥。

绿电首次点亮北京冬奥 “绿色办奥”生动写照

灯光璀璨的“鸟巢”。人民网冬奥报道组 摄

2月4日，北京冬奥会开幕，“鸟巢”流光溢彩，让人惊艳。在这背后，同样有一个让人惊艳的绿电故事。那就是北京冬奥会在奥运历史上首次实现全部场馆100%绿色电能供应。

张北“风光”无限，国家能源集团、中国华能、中国华电、国家电投、三峡集团等多家央企下属的多个风电场都在这里。

2020年6月29日，世界首个风、光和储能多能互补的直流电网工程——±500千伏张北柔性直流电网试验示范工程投运，每年可输送约140亿千瓦时的清洁能源，约占北京市年用电量的1/10。“用张北的风点亮北京的灯”变成了现实。

自此，转动的风机叶片源源不断将清洁电力并入电网，通过该工程输向北京、延庆、张家口三个赛区，点亮了一座座奥运场馆，也点亮了北京的万家灯火。

而2021年12月30日，世界装机规模最大的丰宁抽水蓄能电站首批2台机组投产发电，可提供60万千瓦出力，相当于给电网备份了一个超大“充电宝”，保障了冬奥场馆的电力安全运行。

与此同时，看不见的绿电交易网也在发挥着作用。“根据测算，从2019年6月第1笔绿电交易开始，到2022年冬残奥会结束，北京、延庆、张家口三个赛区场馆预计使用绿电4亿千瓦时，可减少燃烧12.8万吨标准煤，减排二氧化碳32万吨。”北京冬奥组委规划建设部部长刘玉民表示。

(责编：孙红丽、章斐然)