人民网北京2月9日电 （申佳平）据工业和信息化部官网获悉，2021年我国有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。

在产量方面，据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。

在价格方面，据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。

在进出口方面，据海关总署数据，2021年，铜精矿进口2340.4万吨，同比增长7.6%，进口金额567.6亿美元，同比增长55.6%；未锻轧铜及铜材进口552.9万吨，同比下降17.2%，进口金额524.5亿美元，同比增长20.5%；未锻轧铝及铝材出口561.9万吨，同比增长15.7%，出口金额194.7亿美元，同比增长48.7%。

工业和信息化部表示，2022年，有色金属行业将做好初级产品供给保障，强化上下游产业协同发展；统筹发展与减排，对标行业标杆水平，加快绿色低碳关键技术研发推广和节能降碳技术改造；坚持扩大内需战略，提升新材料高端供给能力，把握新能源发展机遇，培育行业新增长点，不断提升有色金属行业发展质量效益。

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