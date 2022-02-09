人民网记者 乔雪峰

日前，交通运输部正式印发了《公路“十四五”发展规划》（以下简称《规划》），这是《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》印发后，我国出台的第一个公路交通领域的五年发展规划。

《规划》明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域，是指导“十四五”时期公路交通高质量发展的纲领性文件。

“十三五”时期我国公路发展水平跃上新的大台阶

公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。

交通运输部相关负责人表示，“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里，“两通”兜底性目标全面实现，优服务、保安全水平提升，促转型、可持续稳步推进，有力支撑了国家重大战略实施和全面建成小康社会目标如期实现，也为全面开启建设社会主义现代化国家新征程提供了良好基础。

《规划》提出，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展，高质量发展迈出坚实步伐，设施供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全、转型发展更有力、行业治理更完善，有力支撑交通强国建设，高水平适应经济高质量发展要求，满足人民美好生活需要。

“十四五”时期我国公路发展将更加关注出行体验

当前和今后一个时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，转向高质量发展阶段，但发展不平衡不充分问题仍然突出。

该负责人表示，国际国内新形势对“十四五”公路交通发展提出了新的更高要求，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，继续发挥公路交通先行引领和基础保障作用，提高供给有效性和适配性，提升出行服务品质和货运物流效率，更加注重安全保障和绿色发展，加快培育发展新动能，提升行业治理效能，进一步推动公路交通高质量发展。

该负责人指出，“十四五”时期，我国公路交通发展将呈现五大阶段性特征：一是从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加。

二是从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率。

三是从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长。

四是从发展重点看，基础设施仍需完善，建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切。

五是从发展动力看，公路交通发展中资金、劳动力、土地等传统要素投入的拉动作用将进一步减弱，将向更加注重创新驱动转变。

《规划》明确八项重点任务 实现我国公路交通高质量发展

该负责人表示，《规划》紧紧围绕新阶段、新理念、新格局发展要求，全面贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求，突出公路交通高质量发展主题，从解决“有没有”转向重点解决“好不好”，更加注重推动“建管养运”协调发展，更加注重加强与其他运输方式、关联产业的融合发展，更加注重提升供给质量、服务品质和服务体验。

《规划》提出，“十四五”时期公路交通发展要坚持“服务大局、共享发展，统筹协调、融合发展，深化改革、创新发展，绿色集约、安全发展” 四个基本原则，进一步明确了“补短板、优供给、强服务、增动能”的“十二字”发展思路，为“十四五”时期公路交通高质量发展指明了方向和主要着力点。

围绕“五个更”的发展目标，《规划》从五个维度分类提出目标要求。此外，对照交通强国建设目标，还提出了2035年的远景目标，即基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系。

为实现“五个更”的发展目标，《规划》提出，“十四五”时期要实施八项重点任务，可概括为“四提升、两增强、两推进”：

一是提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。以沿边沿海公路、出疆入藏骨干通道、西部陆海新通道、革命老区公路等为重点，着力提升通道能力，优化路网结构，扩大覆盖范围，全面提升公路基础设施供给能力和质量。

二是提升公路养护效能。以提升路况水平为导向，加强养护实施力度，加快建成可靠耐久的供给体系、规范高效的管理体系、绿色适用的技术体系和长效稳定的保障体系，全面提升公路养护效能，深入推进公路养护高质量发展。

三是提升路网管理运行和服务水平。围绕治理完善、基础补强、管理升级、服务创新等，着力提升路网运行通畅水平和服务品质。

四是提升道路运输服务品质。落实高质量发展要求，加强公路与其他运输方式的融合发展，构建快速便捷的客运服务系统和经济高效的货运物流系统，有效促进从业人员群体稳定，不断提升道路运输服务品质。

五是增强创新发展动力。坚持创新驱动发展战略，注重科技创新赋能，促进公路交通数字化、智能化，推动公路交通发展由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，增强发展新动能。

六是增强安全应急保障能力。统筹发展和安全，牢固树立红线意识和底线思维，以提升运行安全水平、完善安全生产体系和强化应急救援能力为重点，增强公路交通安全和应急保障能力。

七是推进公路绿色发展。贯彻落实绿色发展理念，推动公路交通与生态保护协同发展，继续深化绿色公路建设，促进资源能源节约集约利用，加强公路交通运输领域节能减排和污染防治，全面提升公路行业绿色发展水平。

八是推进行业治理能力全面提升。贯彻落实全面深化改革要求，加快推动行业重点领域改革，综合应用法律法规、标准规范、规制机制、行政管理等手段，实现行业治理能力和水平全面提升。

(责编：王仁宏、吕骞)