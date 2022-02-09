人民网北京2月9日电 （记者乔雪峰）2月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，听取关于扩大交通有效投资稳定经济增长有关情况的汇报，审议《交通运输部2022年立法计划》《公共交通企业信息公开规定》《交通运输部部门决算管理办法》《关于修改〈运输机场运行安全管理规定〉的决定》《民用航空器维修单位合格审定规则》和《民用航空器维修培训机构合格审定规则》。

会议指出，要充分认识扩投资、稳增长的重要性，积极扩大交通有效投资，服务扩大内需战略实施，为促进稳增长、保持经济运行在合理区间作出更大贡献。

会议强调，2022年是“十四五”规划全面实施的重要一年。要清醒认识扩大交通有效投资的艰巨性，多管齐下、化危为机。

一要坚持稳字当头、稳中求进。要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。要充分把握机遇，紧紧围绕《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和“十四五”系列规划的推进落实，加快推进交通基础设施建设，加快构建现代化、高质量国家综合立体交通网，积极扩大交通有效投资，努力实现“开门稳”“开门红”。

二要坚持创新协同、优化环境。既要用好用足国家有利政策，又要加强政策协同创新，保持政策的连续性稳定性，增强政策的针对性精准性。要加强与相关部委的协同，加强司局间的配合，凝聚发展合力，为扩大交通有效投资营造良好环境。

三要坚持突出早字、精细精准。各司局、各单位要切实落实责任，“一把手”负总责，工作要早谋划、早部署、早安排，资金要早下达、早拨付、早到位，措施要早出台、早落地、早见效。各项政策和举措要精细精准，注重防范风险，不搞“大水漫灌”，不搞粗放式发展。

会议强调，各司局、各单位要把交通运输改革发展决策和立法决策更好结合起来，抓住重要领域和关键环节，集中力量完成具有牵引性、关键性的立法项目。要努力实施立法计划，坚持依法立法、科学立法、民主立法，不断提高立法质量，为加快建设交通强国、努力当好中国现代化的开路先锋提供坚实的法制保障。

会议要求，立足公共交通基本定位，紧扣群众基本出行需要和期盼，进一步检视企业信息公开的内容、时限、方式，总结经验、改进不足，确保公众全面、及时、便捷获取所需信息。

(责编：王仁宏、吕骞)