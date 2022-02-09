两部门联合约谈铁矿石资讯企业：不得捏造散布涨价信息
2022年02月09日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，针对近期铁矿石价格出现异动的情况，近日市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。
市场监管总局、国家发展改革委高度关注铁矿石价格变化，将进一步研究采取有效措施，保障铁矿石市场价格平稳运行；同时加强市场监管，对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，露头就打，严厉惩处。
据了解，1月29日，国家发改委发文称，将高度关注铁矿石市场价格变化。发改委指出，近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。
(责编：王仁宏、吕骞)
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