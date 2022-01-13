人民网北京1月13日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上；确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶。

种植业是农业农村经济的基础产业，是保障粮食等重要农产品有效供给的战略产业。《规划》提出，到2025年，全国种植业现代化取得重大进展，粮食等重要农产品供给保障能力明显提升，绿色优质农产品供给明显增加，生产方式绿色转型取得明显进展，种植业质量效益和竞争力不断增强。

在保供能力方面，《规划》提出，区域布局更加合理，品质结构更加优化，供给体系适配性明显增强。粮食综合生产能力稳步提升，确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶，守住谷物基本自给、口粮绝对安全底线。油料力争新增面积2500万亩以上，棉花、糖料保持合理自给水平。蔬菜、水果、茶叶等稳定发展，安全均衡供应水平明显提高。

在质量效益方面，现代种植体系基本建立，品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产取得明显成效，物质技术装备条件持续改善，规模化经营、社会化服务、标准化生产、数字化管理水平明显提高，产业价值链结构持续优化，种植业产品质量安全水平进一步提升，生产效益偏低的状况显著改善。

在绿色发展方面，耕地、水等农业资源利用效率明显提升，以资源环境承载力为基础的种植业生产制度初步建立，化肥化学农药减量化取得新成效，节水农业发展取得新进展，病虫害统防统治和绿色防控大面积推广应用，种植业生产方式绿色低碳转型实现新进步。

《规划》明确，“十四五” 时期，紧紧围绕保障粮食和重要农产品有效供给，聚焦七大重点任务，加强统筹协调，加大政策扶持，着力基础建设，强化科技支撑，不断提升粮食综合生产能力、大豆油料供给能力、 棉糖保障能力，推动种植业高质量发展。

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