国务院关税税则委员会：2月1日起我国将对韩国实施RCEP协定税率
2022年01月13日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，自2022年2月1日起，我国将对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。
近日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，韩国已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定，RCEP将于2022年2月1日起对韩国开始生效。
为严格履行协定承诺，积极推动RCEP全面生效实施，国务院关税税则委员会发布公告，自2022年2月1日起对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定承诺的第一年税率。根据协定规定，后续年度税率自该年1月1日起实施。韩国生效后，将有助于更好发挥RCEP协定作用，进一步强化区域经贸合作，推动成员互利共赢。
(责编：王震、高雷)
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