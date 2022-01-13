人民网北京1月13日电 （记者赵竹青）在1月13日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，近年来，我国外贸新业态蓬勃发展，跨境电商5年增长近10倍，2021年继续保持两位数增长。

同时，市场采购贸易规模6年增长5倍，2021年出口额再创历史新高，外贸综合服务企业超过1500家，海外仓数量超过2000个，加工贸易保税维修项目已建成约130个，离岸贸易稳步发展，新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

束珏婷表示，下一步，商务部将按照《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》要求，扎实推进跨境电商综合试验区建设，会同有关部门做好新一批综试区扩围工作；提升市场采购贸易方式便利化水平，完善市场采购贸易方式试点动态调整机制；培育一批优秀海外仓企业，完善便利服务各贸易市场的海外仓网络；稳步推进外贸综合服务企业、保税维修与离岸贸易发展。

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