人民网北京1月21日电 （王仁宏）今日，通用技术集团2022年工作会议在京召开。会议公布的数据显示， 2021年，97项三年改革任务已完成80项，完成率达到82%，实现了国资委70%以上的目标要求，企业发展动力活力显著增强。同时，剔除跨周期调节因素，集团利润总额同比增长6.7%，净利润同比增长10.5%，全面完成了“两利四率”经营目标，实现了“十四五”良好开局。

通用技术集团董事长、党组书记于旭表示，2022年是党的二十大召开之年，也是通用技术集团“十四五”规划落地实施、推进高质量发展的关键之年，国企改革三年行动收官之年，更是国有资本投资公司改革深化之年。一年来，集团胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，“干成了一批大事、难事、实事，做了许多富有成效的开创性、基础性工作”。

通用技术集团是中央直接管理的国有重要骨干企业和国有资本投资公司试点企业，拥有先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业。

通用技术集团总经理、党组副书记陆益民表示，要全面推进主业内涵式发展，全面提高运营质量和效益，促进国有资产保值增值，为做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定作出贡献。

2021年党史学习教育开展以来，通用技术集团党组一体推进“学党史、悟思想、办实事、开新局”，理论武装取得新成效，思想政治受到新洗礼，人民立场得到新强化，精神状态得到新提振，改革发展取得新业绩，推动党史学习教育和中心工作深度融合。

在先进制造与技术服务领域，通用技术集团把发展高端数控机床产业作为第一核心主业。2021年，通用技术集团与天津市共同出资100亿元组建机床装备集团，打造机床板块一体化集约化专业化运营管控平台；牵头成立数控机床产业技术创新战略联盟，投资纳米时栅项目，全力推动关键核心技术攻关取得新突破。

在医药医疗健康领域，通用技术集团通过投入赋能、协同赋能、管理赋能、改革赋能、创新赋能，全方位提升医疗机构服务水平，运营质量和效率显著提高。面对国内零星疫情散发和局部疫情反弹，集团坚持人民至上、生命至上，旗下近百家医疗机构派出了2.9万余人次的医护人员参与各地疫情的防控工作，累计开展核酸检测590万余人次。在15个省25个地市完成105家集“检、管、诊、治”于一体的“小通诊所”挂牌，覆盖人口超过500万，满足群众就近就医需求。目前，通用技术集团拥有医疗机构191家，开放床位达到3.5万张，彰显了在服务国家战略、服务民生需求上的责任担当。

在贸易与工程服务领域，通用技术集团加快国际业务转型，积极开发意大利、西班牙、孟加拉、波黑等国光伏发电项目以及马来西亚、非洲等国家和地区清洁发电、智慧城市等基础设施建设项目；集团位列2021年度ENR排名第67位，较上年上升6位。自主品牌Hi nova 9系列手机成功发布，在不到一个月的时间里销量达52万部。在第四届中国国际进口博览会上，与飞利浦、西门子、菲尔普斯道奇、诗董橡胶等国际知名企业达成多项重要合作，特别是在健康科技、低碳环保、电子消费方面取得新突破，签订采购合同11.44亿美元，较上年实现翻番，创历史新高。

创新是企业发展的不竭动力。在创新体系建设上，成立了集团医学科技委，制定了医疗健康科技创新体系建设方案；组建了机床、新材料、汽车检验检测专家委员会，发布了三个领域的技术体系和重大任务清单。

在健全科技创新激励机制和科技投入稳定增长机制上，对国家级创新平台、重大科技项目以及科改示范企业的工资总额予以单列；对取得重大技术发明、重大科技成果的项目和个人予以奖励。2021年研发投入同比增长32.7%。

在全力推进重点攻关任务上，集团承担的114项国家级、省部级科技攻关项目按计划推进，获得省部级、行业级奖励同比增长27%，机床领域两个项目获得国家科技进步二等奖。

随着数字化、网络化、智能化为特征的现代信息技术飞速发展，陆益民表示，通用技术集团全面推动各领域数字化转型。比如，机床装备业务组建装备数字化研发基地，聚焦协同研发、生产管理、市场营销，打造数字化生产运营体系。同时，集团医疗服务业务开展互联网医疗、远程医院、AI诊断等创新应用探索，在改善医院管理、提升患者满意度等方面取得初步成效。

“机遇再好，抓不住，始终是局外人；舞台再大，上不去，永远是旁观者。”陆益民表示，2022年通用技术集团将充分把握主业发展重要战略机遇期，力争实现“开门红”开局稳。

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