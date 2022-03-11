两会观察：路线清晰步伐稳健 为“稳中求进”注入强大信心

编者按：“越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。”两会期间，围绕“稳字当头、稳中求进”的全年目标，代表委员聚焦社会热点，回应民生关切，凸显为人民谋幸福的初心、完成目标任务的信心和迎难而上的决心。即日起，人民网推出“2022两会观察·踔厉奋发建新功”系列报道。

3月的北京，冰雪融化，草木萌发，一派生机盎然。全国两会作为我国经济开年的重要风向标之一，被社会各界高度关注。

面对全球疫情仍在持续、世界经济复苏动力不足等多重复杂环境，3月5日的政府工作报告明确提出了经济增速的预期目标——国内生产总值增长5.5%左右。

“中国经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。”政府工作报告中的话语掷地有声，人民大会堂内代表委员掌声雷动，中国经济“稳字当头、稳中求进”完成目标任务信心十足。

高屋建瓴，信心来自科学合理的预期目标

过去一年，我国在有效做好常态化疫情防控的前提下，推动国内生产总值（GDP）达到114万亿元，增速达到8.1%，成绩得来殊为不易。在此基础上，今年的经济增长目标设定为“5.5%”。

为什么是“5.5%”？

“把今年经济增长预期目标设定为5.5%左右，是较为科学合理的。”在解读政府工作报告时，国务院研究室副主任向东表示，这主要是考虑稳就业保民生防风险的需要，实现这个增速目标，扩大就业、增加收入就有基础，经济运行就能保持在合理区间。

同时，这也与“十四五”规划目标要求相衔接。“十四五”规划虽然没有设定具体的经济增长预期目标，但要求保持在合理区间。向东表示，虽然2021年我国GDP增速达到8.1%，但近两年经济平均增速为5.1%，比2019年6%的增速有所回落，主要是受到疫情持续等因素影响。

“消费和投资恢复迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧。”“必须爬坡过坎。”“今年经济社会发展任务重、挑战多”……政府工作报告对今年发展面临的问题和挑战充分预估，并指出达成目标“需要付出艰苦努力”。

在外界看来，这是一个“充满挑战性的目标”。向东解释，去年我国GDP达到114万亿元，在这个基础上实现5.5%的增长目标，相当于5年前增长7%左右、10年前增长10.5%，对应的经济增量与世界上排第11、12位的经济体一年的经济总量接近。他指出，“这种高基数上的中高速增长，体现了主动作为。”

稳扎稳打，信心来自中国经济的强大韧性

“过去一年，国家各项重大政策掷地有声、落地见效，坚定推进更大力度的改革，持续激发市场主体活力，促进更高水平的对外开放。”提起过去一年取得的成绩，全国人大代表、上海黄浦区委书记杲云心潮澎湃。

经济规模突破110万亿元，人均GDP突破8万元，货物贸易额、外汇储备均居世界首位，这说明中国经济有着坚实支撑、巨大韧性。过去的一年，我们面临百年变局和世纪疫情，迎难而上，沉着应对，在逆境中推动经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，实现了“十四五”良好开局。

这韧性来自于长期的积累。100万亿，110万亿……党的十八大以来，中国经济总量连续突破大关，增长的势头昂扬向上；外贸数字的不断增长，提醒人们这里不仅是“世界工厂”，还是“世界市场”；粮食产量连年增长，把饭碗牢牢端在自己手上；人们收入的增速与经济增长同频共振；随着碳达峰碳中和的逐步推进，全中国以更低的能源消耗支撑起更高质量的发展。

全国政协常委、经济委员会副主任，原中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，制造业、出口、民营经济和数字经济，都是中国经济强大韧性的来源。在制造业方面，2021年，我国规模以上工业增加值增长9.6%，快于8.1%的GDP增长，制造业的GDP占比也有所提高；在出口方面，2021年进出口规模首次突破6万亿美元；在民营经济方面，2021年私营工业企业的增长速度为10.2%，快于国有企业和其他类型的企业；在数字经济方面，两大主要类别的数字产业正在蓬勃发展，分别是信息技术服务业和计算机通信和设备制造业。

“中国经济有信心顶住下行压力，完成预期目标。”全国政协经济委员会副主任刘世锦委员表示，百年变局叠加世纪疫情下，中国经济展现出强大韧性后劲，以及市场主体的活力和抗风险能力，这正是努力实现全年目标任务的信心和基础所在。

运筹帷幄，信心来自扎实推进的发展路径

“越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。”政府工作报告中的这句话，打动了无数人。“坚定信心”“真抓实干”简单的八个字却字字千钧，为我们指明了未来的奋斗方向。

翻开政府工作报告，着力稳定宏观经济大盘、着力稳市场主体保就业、坚定不移深化改革、深入实施创新驱动发展战略……九方面的工作部署环环相扣，完成全年目标任务的“施工图”脉络清晰，一系列政策组合正在形成有利于稳增长的良好环境。

在财政方面，政府工作报告提出，财政支出规模比去年扩大2万亿元以上，拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，预计全年退税减税约2.5万亿元，中央预算内投资安排6400亿元……从中央到地方，从政府到企业，一项项“硬核”举措汇聚成稳增长的强大支撑。

全国人大代表、厦门大学经济学院教授潘越表示，今年的财政政策和货币政策共同指向稳经济的目标。

“财政政策上延续实施减税降费政策，旨在改善企业现金流、增强企业发展后劲；货币政策上引导金融机构有力扩大贷款投放，加大对小微企业、科技创新等的支持力度，旨在缓解企业融资约束、降低企业融资成本。”潘越表示，财政、货币政策积极联动、协同发力，为企业发展赋能，从而进一步巩固经济恢复基础，为经济发展积蓄力量。

在杨伟民看来，对民营企业的重点关注成为今年政府工作报告一大亮点，无论是增长的目标的设定、还是财政，货币等各项政策出台，都在服务市场主体，保障就业。“在这些政策真正地的落地落实以后，我们一定能实现平稳健康发展。”杨伟民说。

昂首奋进新征程。2022年伊始，大江南北，田间地头、工厂园区已经开始投入了新一年的繁忙生产。前两个月货物贸易进出口同比增长13.3%，发电量增幅在6.7%左右，铁路装车货运量快速增长……一个接一个的好消息传来，不断激发出经济发展的蓬勃动力。

凝心聚力，砥砺前行。实现经济发展目标，我们有条件、有能力、有信心、有决心，全国上下拧成一股绳，劲往一处使，用一如既往的勇气、智慧与力量，不畏挑战，破浪前行。

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