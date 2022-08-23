组图：来“白鹅之乡”看大鹅如何推动产业链发展

人民网齐齐哈尔8月23日电 （记者 车柯蒙）在东北，有俗话说“落雪吃大鹅”，人们更是常常打趣道：“没有一只大鹅能逃出东北人的大铁锅”。现如今，大鹅不仅成为人们餐桌上的常客，更成为拉动县域经济、推动乡村振兴的有力动能。

在黑龙江齐齐哈尔市依安县，一座人口数量35万的小县城，有着“白鹅之乡”的美誉。天然弱碱性水的放牧草场、北纬47度寒温带大陆性季风气候以及悠久的养殖历史让依安县拥有大鹅养殖起步早、产量高、品质好的先决条件。

据依安县农业农村局相关负责人介绍，近年来，依安县坚持蓝天、黑土、绿草、清水、白鹅的生态发展理念，深挖优势资源，拓展发展空间，形成了种、繁、养、加、销全产业链发展格局。2022年，种鹅留存33.5万只，其中500只以上种鹅养殖户22户；有机械孵化厂4个，年孵化种蛋能力500万枚以上；年饲养量达到305万只，其中万只以上的养鹅大户39户；屠宰加工能力1000万只，预计屠宰加工200万只，其中深加工80万只，羽毛产量约为776吨，其中羽绒产量约为125吨，全产业链产值达到10亿元。

产业扶贫是扶贫工作的“重头戏”，也是实现贫困群众由“输血”变“造血”的动力源泉。近年来，依安县在鹅产业链延伸上做出新文章，全方位统筹布局依安鹅产业。

“未来，要坚持空间布局与区域布局相统一，全面推进与集中集约相协调，开展延链补链优链行动，全产业链一体化发展。”依安县农业农村局相关负责人表示。

与此同时，当地多措并举扶持依安鹅产业发展：向上争取国家白鹅优势特色产业集群项目资金1645万元；对下出台免费疫苗、种鹅补贴、贷款贴息等优惠政策；联合省农科院建立寒区鹅产业研究院，加强产业技术支撑；培育社会化服务主体，提供专业化综合性服务……

近年来，当地税务部门更是以税收政策精准“滴灌”白鹅产业发展。“我们将依托白鹅之乡的地理标志优势，通过实施领导‘包联’制度、建立专属‘税费服务档案’等措施，打造个性化、多元化直通直联服务，切实做到税收服务与政策尽享同步落地，全面助力白鹅特色产业集群项目建设迈上新台阶。”齐齐哈尔市税务部门相关工作人员在接受人民网记者采访时表示。

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