组图：穿越无人区的“神秘列车” 每节车厢“定员1人”

在我国有这样一条铁路，它穿越祁连山脉，人迹罕至，景色壮美。沿途既有山川、草原、湖泊，又有浩瀚无际的大漠戈壁。如此丰富多样的地貌风光，在全世界都绝无仅有，这就是敦煌铁路。

敦煌铁路位于甘肃省酒泉市和青海省海西蒙古族藏族自治州境内，北起兰新铁路柳沟站，经敦煌、阿克塞、肃北等站，穿越祁连山脉进入青海省，沿马海、大柴旦引入青藏铁路西格段饮马峡站，线路全长671公里。

线路穿越沙漠时，铁路建设者巧妙利用支梁桥来避免风沙对铁路的侵害。全长10.6公里、最高处达30米，由320多个桥墩架设而成的沙山沟特大桥，完美地将工程景观和结构功能结合起来，这也是我国唯一一座穿越活动性沙漠的特长桥梁。

近期，中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关机务段敦煌车间、嘉峪关工务段阿克塞线路车间联合对敦煌铁路部分线路进行补充石砟作业，其中就包括沙山沟特大桥。

道砟是位于铁路轨道和土质路基之间的缓冲层，不仅能将列车的重力均匀传递到路基上，同时还控制着轨道线路的纵向、横向位移，保障列车安全平稳运行。

敦煌铁路于2019年建成通车，目前路基还处于自然沉降期，为提升道床阻力，保证道床稳定性，必须对线路缺砟地段补充石砟。

此时，一趟神秘列车便“闪亮登场”。这就是敦煌铁路上的一趟特别的沙漠列车——风动卸砟车，每节车厢“定员1人”，时速只有8至15公里，开起来却“霸气侧漏”。

风动卸砟车是一种专用的无盖漏斗车，车辆内部呈“W”型，由车体、卸砟系统、制动装置等部分组成，主要供铁路线路新建和维修时铺设石砟所用。

与普通货运列车不同，风动卸砟车的每节车辆除了装载道砟，还有一个操作间，配备一名工作人员操控阀门操作杆，根据卸砟进度掌握时机打开卸砟底门。

作业时，卸砟负责人与现场负责人、机车司机多方联控，打开风动车底门，石砟便顺着漏斗落在轨道两侧。

卸砟作业时，列车需要保持匀速运行，这样可以避免道砟聚堆或补充量不足等情况，确保道砟均匀落在道床上。

通过每节车厢的瞭望孔，作业人员可以查看车厢内石砟剩余情况，当本节车厢内的石砟快要卸完，便联系下一辆车继续作业。此次补充石砟作业持续近20天，作业里程150公里，补充道砟7600立方米。

卸砟结束后，作业人员还需要整理道床外观，整治石砟侵限问题，利用道床端面检查小车对石砟侵限情况进行检查，保证列车正常运行。

(责编：杨曦、高雷)