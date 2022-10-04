助力海上油气增储上产 亚洲第一深水导管架平台“海基一号”投产

人民网北京10月4日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”3日投产，标志着我国成功解锁深水超大型导管架平台油气开发新模式，对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要意义。

记者了解到，导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，主要由导管架、桩腿和上部模块三部分组成。“海基一号”位于珠江口盆地海域，平台总高度达340.5米，总重量超4万吨，两项数据刷新了我国海上单体石油生产平台纪录。

中国海油深圳分公司陆丰油田作业区总经理吴意明介绍，“海基一号”项目团队攻克了海底巨型沙波沙脊、超大型结构物精准下水就位等一系列世界性难题，创新应用独立下水桁架、大跨距X撑、数字孪生运维等多项先进技术，实现了从设计建造到运维管理的提升。

“导管架平台通常用于浅水海域的油气资源开发。‘海基一号’是我国首次尝试深水导管架平台开发模式，把生产系统从水下搬到了平台上，具有开发投资低、生产成本低、国产化率高的显著优势，它的成功应用为经济有效开发我国中深水海域的油气资源开拓了一条新路。”中国海油深圳分公司副总经理邓常红表示。

据介绍，“海基一号”本次同时投产5口生产井，初期日产量约2700吨。依托“海基一号”，将同时开发陆丰15-1和陆丰22-1两个油田，共14口生产井、3口注水井，全部投产后高峰日产原油达5000吨，将为粤港澳大湾区经济社会发展注入新的动力。

中国海油董事长汪东进表示，我国深水油气勘探开发处于初期阶段，增储上产前景广阔。当前，我国海南莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地总体探明天然气储量近8000亿方；在珠江口盆地先后发现多个深水油田，实现了我国深水原油勘探新进展。未来，中国海油将持续加大国内油气勘探开发力度，当好保障国家能源安全的“主力军”。

(责编：申佳平、吕骞)