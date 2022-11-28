正式通车运营 这条高速公路充满科技与智慧

平益高速伍市互通枢纽。受访方供图

这是一条贯穿革命老区平江县全境、途经平江乡镇最多、覆盖人口范围最广的高速公路，也是湖南省第一条智慧高速，这就是湖南平江（湘赣界）至益阳高速公路（以下简称平益高速）。

记者从交通运输部获悉，平益高速于11月28日正式通车运营，该高速起于湘赣交界处平江县石牛寨镇（对接江西修平高速），途经平江县、汨罗市、湘阴县、赫山区，止于益阳市赫山区笔架山（对接长常北线高速长益段），主线全长176.66公里，自东向西与武深高速、京港澳高速、许广高速相交，全线按照双向四车道高速公路标准建设，核准速度120公里/小时。

据了解，该高速通车后，从京港澳高速伍市互通到平江县石牛寨景区，将由原来的两个半小时缩短至一个小时，可节约时间一个半小时。此外，还对完善国家高速公路网，加快湘赣边区域合作示范区建设，推动湘鄂赣边革命老区融入长江经济带发展具有重要意义。

那么，这条智慧高速到底“智慧”在哪呢?据平益高速项目相关负责人介绍，平益高速运用大数据、物联网、人工智能、车路协同等前沿技术，通过智慧综合运营管理平台、主动交通管控系统、智慧服务区等智慧应用，让老百姓出行体验变得更加舒适、安全。

综合运营管理平台作为高速智慧大脑，通过事件秒级发现、快速响应、“一路三方”联勤处置，以科技之力为司乘安全保驾护航。

平益高速在平江枢纽至六塘枢纽约72公里路段设置主动交通管控系统,保障交通安全和通行效率，实现全息感知、科学研判、主动管控、精准服务。通过设备检测或算法预测到交通拥堵，采用实时预警、部门联动、动态限速、开放应急车道、诱导分流等措施，缓解因高流量、恶劣天气、交通事件等引发的交通拥堵。

平益高速还对重点车辆进行了跟踪监测，应用行车轨迹分析技术，实现对两客一危、危险驾驶嫌疑车辆等全程监测；通过路侧信息发布、第三方地图服务、车载OBU信息推送，实现重点车辆伴随式风险预警。

此外，还通过事故风险预测，采用动态限速、路侧和车端风险发布等措施，降低事故风险；通过事件检测、“码上OK”二维码互联网报警平台等，智能生成应急预案，避免二次事故。

在平益高速汨罗东至汨罗南9公里段还建设了车路协同，实现车辆碰撞、分合流预警等30余个场景应用。通过智能汽车OBU及可变情报板，助力多类用户精准信息服务，推动高速公路运行管理向主动式和服务型转变。

同时，项目根据地域文化特色重点规划建设了长寿红色主题智慧服务区、汨罗屈原非遗文化主题服务区，探索运维管理新模式。平益高速智慧服务区秉承“数字赋能服务，智慧成就品质”的设计理念，建设“全”服务、“控”管理、“促”监管的三合一服务体系，不仅是司乘人员休憩的驿站，还是一个充满科技与智慧的体验馆。（人民网记者 乔雪峰）

(责编：赵竹青、吕骞)