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一场“村BA”总决赛 “打”出乡村振兴精气神儿

人民网记者 许维娜
2023年06月14日17:01 | 来源：人民网
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“村BA”比赛如火如荼进行。来源：受访方供图

“村BA”比赛如火如荼进行。来源：受访方供图

“水很深，风很大，没有球技别说话”“发型到位，气质高贵，全村呐喊，篮球万岁”……这个初夏，朗朗上口、朴实接地气的助威横幅成为“村弹幕”，“村BA”的热度被贵州省安顺市西秀区小寨村再次点燃。

虽然举办地点身处乡村，但火爆的赛事吸引了“篮球圈”的各路大咖前来观战。6月11日晚，“快手村BA”贵州安顺站进入最终的总决赛角逐。中国男篮名宿巴特尔为总决赛开球，还化身“人形投篮器”助力小球员扣球。矣进宏、陈登星等业内扣篮达人也在现场带来花式扣篮表演，点燃全场氛围。

这场“村BA”观众席上人山人海，没抢到最佳观赛座位的村民们就另辟蹊径，坐在地上、拎上板凳、架起梯子，观赛姿势不是重点，找到绝佳观赛位才是正事。

奖品“大鹅”。来源：受访方供图

奖品“大鹅”。来源：受访方供图

在总决赛颁奖环节，奖品更是“接地气”，季军大西桥镇领到了大鹅，亚军西秀区扛回家了几担子腊肉，冠军紫云县则喜提大鹅+腊肉+农耕机的奖品大满贯。活动筑梦大使巴特尔还亲自为冠军紫云县颁发奖杯，给出了真诚祝贺。

据了解，在整个赛程期间（6月2日-6月11日），比赛的直播总观看人次超3亿，相关话题视频总播放量达到了4.5亿。

可以预见，“村BA”不仅火出圈，更是火成了国家级赛事。6月7日，农业农村部网站发布《农业农村部办公厅 体育总局办公厅关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知》(以下简称《通知》)称，为推动宜居宜业和美乡村建设和农民体育高质量发展，决定组织开展全国和美乡村篮球大赛。

“这次的球赛对于他们也充满了仪式感，普通球员身边也有着跟拍的摄影机，‘村BA’有了CBA的待遇。”当地球员严鹏表示，自己是一名从小寨村走出去又回到家乡的青年，当年他发现，贵州还有很多小娃娃需要专业的体育培训，所以也想回来贡献自己的一份力量。

作为“村BA”的新生代力量，初中生李想也有一个成为职业篮球运动员的梦。父母在外务工的日子里，篮球成为李想消解孤独的最好伙伴。而他的篮球梦想，正在一场场“村BA”比赛中成为现实。

当聚光灯照向无数普通人的篮球追梦故事时，也在不断为乡村体育建设注入数字化新动能。快手运营副总裁薛苏透露，为了给线上老铁们带来更加身临其境、丰富多元的观赛体验，此次“村BA”在直播技术、赛事内容和嘉宾阵容等多方面都进行了升级。

在刚刚结束的“村BA”贵州站的直播不仅涵盖了多机位、多角度的赛场呈现，更采用了“黑科技”子弹时间。据了解，子弹时间也是首次应用到乡村体育赛事直播中，让线上用户也能享受沉浸式观赛体验，尽情体味赛场上的高能时刻。

另外，平台的注目也有助于培养更多乡村篮球达人、孵化“乡村篮球明星”。小寨村篮协竞赛部主任方斌表示，“村BA”开启了走向全省、全国的一条大道，将人生的一大部分奉献给篮球事业的他倍感欣慰。方斌介绍，本来计划让学篮球的小朋友进行表演带动一下气氛，但是直播太火热，很多东西自然而然就传播了出去。

据了解，目前仅在主办方平台，每天新增发布的篮球作品就超过10万个。平台在为篮球爱好者提供舞台的同时，也重视大众体育发展，致力于群众篮球的推广。自2020年起，该平台相继合作推广近百个民间篮球赛事IP，让更多人领略乡村篮球的风采，目前本次快手村BA贵州站有超过3亿人次观众在该平台收看直播，近8亿人次村民进行了现场观赛。

颇具当地特色的“啦啦队”。来源：受访方供图

颇具当地特色的“啦啦队”。来源：受访方供图

“村BA”展现篮球热血时，也在以体育为切入点传递着美好的乡村文化。据了解，贵州安顺小寨村的这场比赛，主办方已经把视角从场内扩大到场外，现场围绕“吃、喝、玩、乐”四大主题打造了“小寨集市”，尽显当地的文化底蕴。

贵州相关部门负责人在不久前表示，目前正积极与各行各业的企业接洽，将特色农产品、乡村旅游景区推广出去。下一步将放大格局，向全国推广“美丽乡村”篮球联赛，让更多人感受篮球的幸福感。同时，将苗族文化、民俗活动、非遗项目等更好地融入其中，充分展现当地的文化自信与自豪。

(责编：郭思邈、高雷)
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