原标题：2023第二届数字地球生态峰会召开 赋能数字地球产业发展

7月6日，2023第二届数字地球生态峰会在北京顺义召开。

本次峰会以“聚生态·智未来”为主题，邀请了来自行业内的专家、高校学者、企业家和政府代表，多维度深入探讨，拓展数字地球应用场景和边界，加强数字地球新兴行业联合，充分发挥产业协同价值，赋能数字地球产业发展，助推数字地球实现高质量发展。本次峰会由中国科学院空天信息创新研究院指导、中科星图股份有限公司主办。

链接空间与地面，数字地球成为数字经济发展“底座”

数字地球作为空天信息产业的重要一环，已经走入百姓生活，对各行各业都产生了深刻的影响。

“数字地球作为打通天上卫星资源与地上行业应用的承载平台，是数字经济的基础底座。”北京市顺义区委书记、首都机场临空经济区工委书记（兼）龚宗元在峰会致辞中表示。

空天信息是构建空天基础设施，是战略性新兴产业。中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院院长吴一戎表示，这不仅为国家宏观决策提供技术支撑，还可在全球气候变化、国际减灾、科技创新、社会经济、教育等领域发挥重大作用。未来还会有更多应用，开源生态也将成为大的趋势。

中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理杨建华也表示，数字地球产业已经打通天上卫星资源与地上行业应用，是推动我国北斗应用融合与空天信息产业发展重要驱动力。

“科技创新往往呈现出始于技术、成于资本的定位。”中国证券报党委书记、董事长、总编辑徐寿松表示，数字经济作为重组全球要素资源、改变全球执行格局的重要力量，更展现出前所未有的发展速度。

“科技创新是地理信息产业转型升级的核心，是企业发展的动力，要不断加强技术创新、产品创新和创新人才培养。”原国家测绘地理信息局副局长、中国地理信息产业协会会长李维森表示，地理信息产业作为数字经济的重要组成部分，在推动数字经济发展中发挥着基础性先行性的重要作用。未来，要推动企业及产业高质量发展，就需要注重多维融合、科技创新、市场驱动和产业协同。

中科星图股份有限公司董事长许光銮称：“作为打通天上卫星资源与地面行业应用的承载平台，中科星图的数字地球品牌已然成为数字经济的新股东，在加快推动我国空间信息产业，促进我国经济转型升级中有着举足轻重的地位。”

从数字地球到可计算数字地球，皆离不开技术的驱动。中科星图副董事长、总裁邵宗有介绍，数字地球的演进模式分为数字地球、可计算数字地球、智能地球三个阶段。为实现上述目标，中科星图规划了“三步走”，逐步实现数据上云、计算上云和应用上云。“我们希望可计算地球今年能够赋能两万家企业，要让大众像用水用电一样使用空天基础设施，打通空天信息触达大众最后一公里。”

为加快可计算数字地球发展，峰会当天，中科院空天院、中科曙光、中科星图和海光信息四家机构分别进行签约，深入生态合作，彼此将建立起紧密合作关系，充分发挥自身在数字地球、遥感数据获取与处理、数据分析与应用、算力网络等方面的优势，形成强强联合的效应，共同推动我国空天信息产业发展和技术创新，为我国数字经济注入新的活力和动力。

专家建言献策，助力数字地球高质量发展

“智能是数据的百炼成钢。”高性能计算技术是提供持续高效数字地球服务的基石。中国工程院院士、中国科学院计算所学术委员会主任孙凝晖在峰会上表示，信息时代在互联网上传输的信息流，是算力对数据进行粗加工后的结构化抽象；而智能时代在互联网上传输的智能流，是算力对数据进行深度加工与精炼后的模型化抽象。“低门槛、高品质的消费侧体验将带来技术大规模普及。”

“当前，数据获取手段和增长速度超越了以往任何一个时期。”中国科学院空天信息创新研究院研究员、博导孙显表示，小型化、低成本、高时间分辨率卫星星群与数字地球融合推动行业应用，持续提供数据与基础模型服务，推动全链路遥感下游应用智能化转型。

北京空间科技信息研究院研究员朱贵伟则解读了国外天基对地观测领域最新发展情况。他提出，要统筹加速推动我国国家太空体系发展，要围绕体系建设、技术架构、标准规范开展顶层设计，采用模块化开放体系架构理念，聚焦综合运用，整合优势力量与资源，促进多元投入、多方合作，形成高质量发展新格局。

国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南发表《建设超算互联网，推动生态发展》主题演讲。他表示，超算互联网是链接产业生态中的算力供给、应用开放、运营服务、用户等各方能力和资源，并以互联网的思维运营超算中心，构建一体化超算算力网络和服务平台。

呼唤数字技术应用更多场景，构建数字地球生态

数字地球让大家看世界越来越清楚，这背后是我国空间基础设施建设不断完善。中国工程院院士、英国皇家工程院外籍院士、南京水利科学研究院名誉院长张建云从分析我国水资源时空分布不均匀及其与国民经济生产力严重不匹配的问题方面，强调国家水网工程的建设需要数字技术的支撑。

随着数字地球产业蓬勃发展，产业规模持续扩大，技术、产品创新能力不断增强。北京大学时空大数据协同创新中心主任程承旗表示，点域问题、数据库主键问题、对象计算问题是地球空间数据底座发展亟待解决的关键基础性问题。“我们的解决思路是把地球点坐标，发展成域坐标，把面向对象的数据底座发展成面向时空的数据底座。”

此外，峰会现场，中科星图测控技术股份有限公司首席科学家张轲、中科星图维天信科技股份有限公司研究院副院长张凯、中科星图数字地球合肥有限公司高级副总裁杨阳、中科星光信息技术有限公司副总裁王瑞俊、中科星图智慧科技有限公司高级副总裁张立、中科星图空间技术有限公司高级副总裁刘笑河，分别从航天测运控、气象大数据与数字孪生、教育、融合数据全链分析处理、数字政府、企业数字化转型等方面进行了专题分享。

(责编：董童、李源)

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