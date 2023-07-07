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记者去哪儿：跟着这届年轻人解锁彩票新玩法儿

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2023年07月07日14:23 | 来源：人民网
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彩票的热度在近期有所提升。财政部网站6月30日公布数据显示，1-5月累计，全国共销售彩票2251.71亿元，同比增加750.88亿元，增长50.0%。随着数据增长，爱买彩票的年轻人再一次成为公众的焦点。《2022年体彩客户研究报告》显示，Z世代（18-27岁）购彩人群已经占到体彩购彩者群体比例的38.1%。“新人送彩票当宾客手办礼”等行为冲上热搜，在网络上，“年轻人在买包和买醉之间，选择了买彩票”等调侃的段子屡见不鲜。

彩票是如何收获年轻人青睐的？在人民网记者采访过程中，“图个吉利”“解压”“为生活增添乐趣”成为不少购彩年轻人口中的关键词。在业界专家看来，近年来，彩票机构积极开辟新的销售渠道，与此同时，年轻消费者试图借助“好运”来缓解压力，两者之间实现了一次“双向奔赴”。

年轻人是消费市场的重要力量，他们的消费观念不断影响着市场的发展趋势。以中国体育彩票为例，从2021年开始，体彩开始拓展新销售渠道，在各城市较大的商业综合体开设更现代化的体彩店，吸引着越来越多的年轻人走进彩票店。对此，不少购彩者都有直观的感受，现在的彩票“更年轻、更好玩、更容易找到了”。

“年轻人买彩票只要不沉迷、没有投入过大，没有超出自己的承受范围，偶尔为之放松一下未尝不可，其实不必过度解读，给他们打上追求‘一夜暴富’、不求上进的标签。”一位彩票业内人士在接受人民网记者采访时表示，彩票不仅仅是一种娱乐方式，它还有着重要的公益属性，并且越来越多的年轻人也能在其中感受践行公益的意义。对于这部分年轻人而言，购彩除了邂逅幸运，更是一种随手公益的行为，他们更加关注和认可彩票的社会责任。

此外，为了引导年轻人理性购彩，避免投入过多，彩票机构也有相应的举措。记者采访的当日，体彩店的显著位置上都有“快乐购彩 理性投注”的提示。记者了解到，在中国，彩票是为了筹集社会公益资金、促进社会公益事业发展而特许发行的。销售彩票筹集的公益基金会在中央和地方之间按一定比例分配，专项用于社会福利、体育等社会公益事业。

“彩票销售的多样形式，有望提升消费者购买热情。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受人民网记者采访时表示，作为消费者，应放平心态，在自己可以承受的经济能力范围内量力而行。

(责编：乔业琼、吕骞)
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