人民网记者 杜燕飞

当前，在碳达峰碳中和背景下，我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设及其相关特高压输送通道正加快建设。

日前，宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程开工建设，这是我国首个“沙戈荒”风光电基地外送电特高压工程。该项目建成后，每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时，其中超过一半是新能源电量。这些“绿电”的主要来源正是宁夏腾格里沙漠新能源基地。

记者了解到，宁夏腾格里沙漠新能源基地项目是“宁电入湘”重点配套工程，也是国家千万千瓦级“沙戈荒”基地中首个备案、开工、投产的基地项目，以建设大型风电、光伏基地为主，配置建设相应火电调峰机组，新能源总装机规模1300万千瓦。

宁夏腾格里沙漠新能源基地一期100万千瓦光伏项目。受访者供图

“宁夏腾格里沙漠新能源基地一期100万千瓦光伏项目于去年9月举行开工仪式，今年4月并网发电，每年可提供清洁电能18亿千瓦时，可以满足150万个家庭一年的用电量。”龙源电力宁夏公司党委副书记、总经理郭鹏飞介绍说，二期200万千瓦光伏项目正在筹备中，分两个地块建设，每个地块计划配套1座330千伏升压站，1座10万千瓦/20万千瓦时的储能电站。二期项目建成后，每年可提供清洁电能38.5亿千瓦时。

今年的政府工作报告指出，推进能源清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比。2022年，国家发改委、国家能源局联合发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》明确，到2030年，规划建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地总装机容量达到4.55亿千瓦。其中，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦。

“截至目前，第一批9705万千瓦大基地项目已全面开工，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦，将于今年年底前全部建成并网投产；第二批大基地项目已陆续开工建设；第三批大基地项目清单近期已正式印发实施。”国家能源局可再生能源司副司长王大鹏日前在风光大基地创新发展论坛上表示。

华北电力大学新能源学院院长李美成表示，随着风电光伏等新能源电量占比不断提升，在沙漠、戈壁，荒漠地区建设大型风光发电基地，是支撑如期实现碳达峰碳中和目标，推进能源清洁低碳转型，提高能源安全，提供供给能力，扩投资、稳增长的重要举措。

值得一提的是，与一般的风光大基地不同，沙漠地区风光大基地的定位除了提高新能源供给能力的重要途径外，还承载了修复生态环境和带动地方经济发展的使命。

光伏板下铺设亩草方格，并播散草种。受访者供图

“我们在宁夏腾格里沙漠新能源基地光伏板外围搭建1.2米至1.8米高立式沙障，板下铺设2.6万亩草方格，播撒适应沙地生长草籽42吨，并将光伏组件中心点提升至距地面3米高位置，为将来在板间种植红枣、枸杞、苜蓿等经济作物留足空间，进而实现‘板上发电、板间种植、板下修复’融合发展，形成光、林、草相结合的林沙产业模式。”宁夏腾格里沙漠新能源基地项目经理李超翔表示，目前，沙蒿、沙米、沙打旺、木地肤、蒙古冰草等沙生植物草籽已生根发芽，沙柳、红柳等灌木大比例成活。新增设生态观测点，配备800万像素红外球型摄像机，实时观测和提取影像图片资料，实现对现场生态可视化监控。

“全国9大清洁能源基地有6个布局在‘三北’地区，与全国防沙治沙主战场高度重合，光伏与治沙融合发展潜力大。”国家林草局荒漠司原副司长、中国治沙暨沙业学会副会长胡培兴表示，光伏组件可以减少太阳对地表的直接辐射，降低局地风速和蒸发量，改善旱区电站及周边微生态，对保障国家生态安全和能源安全，实现地方经济振兴具有重要意义。

(责编：乔业琼、吕骞)

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