7月7日，2023WAIC世界人工智能大会期间，参与论坛讨论的AI独角兽企业弘玑提出“AIGA”（Artificial Intelligence Generated Automation 即生成式自动化 ）产品概念，同时指出AIGC在企业内部的落地应用将围绕AIGA展开，在大模型的驱动下，企业内部的数字孤岛有望彻底打通，超级自动化也将从1.0时代正式进入2.0时代。

本届WAIC以“智联世界 生成未来”为主题，参展企业超400家，首发首展新品达30余款，涵盖大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。同时，本届WAIC共包括图灵奖得主、诺奖得主等共计1400余名重磅嘉宾参与超过100个论坛。

在7月7日上午的“大模型时代的通用人工智能产业发展机遇以及风险”分论坛上，围绕通用人工智能产业应用的风险与挑战，复旦大学智能机器人研究院常务副院长、中国人工智能学会会士、人机融合智能专委会主任张立华与独角兽企业代表弘玑 Cyclone 首席产品官贾岿、网易伏羲实验室负责人范长杰等展开深入探讨。

作为做RPA起家的AI应用公司，弘玑在单个500强企业中部署的AI机器人数量已超过3万。弘玑方面认为，在大模型时代，人类员工与AI员工的比例将会持续变化，推动企业数字化转型达到更灵活、更快见效的自动化新阶段。

贾岿指出，以GPT为代表的AIGC和以RPA为代表的业务超级自动化能力相结合所形成的AIGA，即AI生成式自动化的新能力范式，可以快速打通企业和组织内部的知识孤岛，极大改善业务人员和业务系统之间的交互体验，通过大语言模型和领域模型相结合的方式，将业务知识和需求数字化，并自动预生成为可执行的业务自动化行动链，而自动化行动的执行结果也可以经过数据分析，自动回流到AIGA领域模型中，并沉淀产生新的业务知识。AIGA所带来的这种“由知识产生行动，从行动沉淀知识”业务智能化和数字化的新范式，正在成为大模型时代数字化企业应对快速变化业务需求的关键能力。

贾岿表示，长远来看，AI在企业端的更大价值在于沉淀企业数字资产，为企业数字化转型提供“从知识生成行动， 从行动沉淀知识”的数字化资产创造平台。其中既包括通过RPA与GPR结合训练的领域内小模型，还包括行动链、专业方法论等过去由人类员工掌握的“经验方法”。也因此，AIGA将成为大模型和通用人工智能时代，企业级架构里面不可或缺的重要组成部分。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经