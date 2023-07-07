人民网北京7月7日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，7月6日至7日，国家林业和草原局和九三学社中央委员会在内蒙古乌拉盖管理区联合召开全国草原保护修复现场会暨国有草场试点建设启动会。

会议指出，“三北”地区荒漠化沙化土地的主要植被类型是草原，各级林草部门要发挥好统筹协调作用，围绕三大标志性战役认真谋划治理任务。把系统观念贯穿到“三北”工程攻坚战和国土绿化的全过程，打破行政区域界限，设计跨区域性重大工程项目实现整体性治理。推行使用林草覆盖率指标，科学全面客观评价防沙治沙和国土绿化成效。根据资源禀赋和气候特点，设计不同区域的林草修复模式，近自然搭配草灌乔配比。强化部门联动，与农业农村、财政等部门协同发力，建立草原补奖政策资金发放与责任落实的挂钩机制。

会议要求，要把控制天然草原放牧数量作为推行草原休养生息的主要举措，把超载过牧情况纳入林长制考核，下大力气解决草原超载过牧问题，重点加强“三北”地区草原禁牧监管。不得为工程建设、矿产开发等随意调整基本草原。突出科学治理，因地制宜选取草品种和治沙模式，集中力量消灭天然草原中的裸露沙地。科学布局草种繁育基地建设，大力发展适应性强、抗性优良、节水性能好的乡土草种，为退化草原治理提供用种保障。推进草原保护发展综合改革试验区和国有草场试点建设，大胆探索、积极创新、科学组织。加快推进草原自然公园建设，全面总结试点建设情况，推动正式成为国家草原自然公园。创造性推进红色草原建设，充分利用好红色资源发展草原生态旅游、草原生态特色产品开发等草原生态产业。积极推进退化沙化草原“草光互补”，探索绿水青山转化为金山银山的实现途径，保护好来之不易的草原。

会议启动了18处国有草场试点，解决草场破碎、经营分散、超载过牧、草原退化、划区轮牧难实施、经营利用水平低下、草原生态保护成果难以巩固等问题，培育规模化、专业化新型草原经营主体，依托草原权属统一、资源集中连片的规模优势，优化整合人才、技术、资金、项目、平台、产业、机制等要素，分类分区精准发力施策，实施精准修复、精准保护与精准利用，形成修复有力、保护有效、利用合理、产业振兴的良性循环草原生态产业综合体，创建保护修复新模式、搭建草业发展新平台、培育草原经营新主体、推动经营体制新实践，为维护国家生态安全、食物安全与牧区乡村振兴作出草原贡献。

(责编：乔业琼、吕骞)

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