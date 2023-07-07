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成都打通中老铁路与中欧班列联线铁路运输通道

2023年07月07日19:08 | 来源：新华社
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　　7月7日，搭载着汽车零配件的“澜湄蓉欧快线”在成都国际铁路港首发。这趟班列于7月1日由泰国罗勇始发，经中老铁路由老挝万象至成都国际铁路港，再接续中欧班列发往欧洲，将于7月17日抵达目的地匈牙利布达佩斯，实现中老铁路与中欧班列的联线贯通。

　　据了解，“澜湄蓉欧快线”的开通实现了东南亚至欧洲铁路直达，物流运输时间最快可缩短至15天，相较传统海运可节约一半以上时间。

　　7月7日上午，“澜湄蓉欧快线”在成都国际铁路港首发。（吴静摄）

　　成都海关所属青白江海关副关长刘良介绍：“此次通过中老铁路入境转乘中欧班列的货物，利用成都海关物流监控综合管理平台，企业只用办理一次转关，就可以完成所有手续，结合H986大型集装箱检查设备的使用，可以实现不打开集装箱的‘非侵入式’查验，提升联运物流效能。”

　　据介绍，为做好“澜湄蓉欧快线”前后期工作，成都国际铁路班列有限公司、中铁国际多式联运有限公司昆明分公司、中国铁路昆明局集团货运部于近日签订合作备忘录，实现线条、计划、车板、集装箱、海外仓等运输资源整合，在提升“澜湄蓉欧快线”运行效率的同时，推动四川南向货物通过昆明王家营中心站集结，云南西向、北向货物向成都国际铁路港集结，双向促进两地集散枢纽中心建设。

　　成都市口岸与物流办公室主任杜进有表示，成都是陆港型国家物流枢纽和中欧班列集结中心，昆明是中老班列集结中心，也是面向南亚、东南亚区域性国际中心，两大枢纽联合打造“澜湄蓉欧快线”品牌，将有效增强两地城市的国际门户枢纽功能。（记者李力可）

(责编：胡永秋、牛镛)
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