新华社上海7月7日电（记者周琳、龚雯、有之炘）“别看这辆无人驾驶车体型小，但动力十足，可以一次性拉动8只成年亚洲象，而且可以实现全天候运输，非常适合在空港、物流等领域。”

这是7月6日拍摄的2023世界人工智能大会开幕式现场。新华社记者 方喆 摄

在6日开幕的世界人工智能大会的西井科技展台，讲解员正在讲述一款全球首发的新能源无人驾驶牵引车——“Q-Tractor”。会展结束后，这辆车将会进入多个机场实地运营。

本届世界人工智能大会首发首展新品达到30余款。复旦大学数字孪生大脑、张江“Super City”等成果进行首秀，GE医疗、美国高通等外资也带来产品的首展。

7月6日，参观者在2023世界人工智能大会展会现场的特斯拉机器人旁驻足观看。新华社记者 方喆 摄

美国高通首次向中国用户展示了全球最快的手机端“ControlNet”用例演示，支持一个15亿参数模型完全在手机运行。这一生成式AI解决方案，只用不到12秒即可在手机上生成AI图像，无需访问任何云端。

大模型是大会最火热的领域，30多个大模型团队集体亮相，不少通用和行业垂直模型都是首次登场，集中展现人工智能如何更好赋能行业、从感知走到认知。

6日，上海人工智能实验室联合香港中文大学、上海市测绘院首次发布了城市级实景三维大模型“天际”。这一大模型能够对100平方公里范围的城市实景进行高精度快速建模。

值得一提的是，这一前沿大会现场处处都是“中国风”，不少大模型的名称源于中华传统文化，将人工智能这一先进技术与人文价值巧妙融合。

7月6日，人们观看华为云盘古气象大模型。新华社记者 王翔 摄

华为推出“盘古”，寓意开天辟地、变革产业；商汤取名“日日新”，取自“苟日新，日日新，又日新”；网易“丹青约”取自古诗“已有丹青约，千秋指白头”；慧拓搭载了大模型的矿山体系则命名为“愚公”……

据介绍，世界人工智能大会至2022年已连续成功举办五届，共吸引60余万观众线下观展，15亿人次线上参会，总计推动200多个总投资700亿元的重大产业项目签约落地；300余项产品首发首秀，走向全球市场。

(责编：胡永秋、牛镛)

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