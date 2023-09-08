人民网记者 王仁宏

更大力度吸引和利用外资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。新征程上，中国如何利用好自身资源禀赋，在招商引资国际竞争中持续领先？面对中国坚定打造一流法治化营商环境的信心决心，外资企业有什么样的感受与建议？即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“外资企业在中国”访谈系列。

伴随中国改革开放45年的春风，一批又一批富有远见的跨国企业，准确把握时与势，和全球最大的市场“双向奔赴、共同成就”。

1983年，惠普以“先锋”之姿走进中国大地，40年后，惠普大中华区负责人庄正松远眺北京CBD的繁华与活力，解开尘封，讲述一家跨国公司在中国的激荡岁月与成功职业经理人的内心渴望。

创业中国

惠普在中国的故事要从1979年基辛格的一次访华说起。当时中国改革开放正处在探索期，各方都期待与外界保持更多的沟通与联系。作为美国知名外交家、“中国人民的老朋友”——基辛格向中国政府推荐了惠普。

惠普是美国硅谷“神话”的重要奠基者，其打印和个人电脑业务已在美国信息产业中崭露头角。同年，惠普公司创始人之一、总裁戴维·帕卡德到访中国。

在决策关键期，参访团向董事会汇报：在中国这片土地上，人民勤奋聪明、努力上进；惠普有能力有累积，应该能做出自己的贡献。1985年，中国惠普设立，成为第一家由中美合资的高科技公司。

“回头再想想这些场景，我是挺感动的。”硅谷精神与中国市场首次结缘，庄正松很是感慨。宏大历史大潮之中鼓起的微澜，此后改变着很多人的人生，他就是其中的一个。

1990年，27岁、自称“什么都不是”的庄正松正式入职惠普。此后，这名以普通员工身份起步的IT人，在职场上一路披荆斩棘，爆发出惊人能量。2004年，他凭借优异表现进入中国惠普公司。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，庄正松将站在更高、更宽广的舞台上崭露头角。

世纪之交，中国的改革开放持续深入推进，各类经营主体开始高速发展。

惠普在中国如鱼得水，众多合作伙伴由此得以成长。作为早期中国信息产业的“黄埔军校”，惠普给中国带来了先进的管理经验，培训了大量的IT人才。“1993年，我第一次为中国大陆的合作伙伴做培训，到现在都印象深刻，大家非常认真，非常渴望学习。”

中国市场展现出了巨大的活力与潜力。在2000年，中国电子信息产业总产值超过1万亿元人民币，成为世界电子产品的主要生产国，自有PC品牌实现跨越式成长。

中国惠普坚定的本土化发展决心，则在新世纪推动中国信息产业不断扩展国际影响力。2008年，惠普抓住重庆布局笔记本电脑产业的机会，成功成为第一家在重庆投资并设立生产基地的IT公司。几年之后，重庆迅速成为全世界最大的笔记本制造中心。“惠普不仅带来了业务，还带动了整个生态。”忆及过往，庄正松掩饰不住自豪。

与中国脚步同频向前，惠普获益良多。在很长一段时间内，中国惠普都是惠普全球业务增长最为迅速的子公司之一。这也是惠普在全球PC产业中始终占据前三的重要砝码。

作为中国惠普走向极盛期的亲历者，庄正松战绩赫赫、成果斐然。2006年5月，庄正松被任命为中国惠普信息产品集团（PSG）总经理。

重回惠普

然而，高光过后，这家硅谷明星公司一度变得黯淡——全球PC市场竞争加剧、错失移动互联网转型机会、核心管理层连续更迭、外界对其业务分拆看法不一……惠普在全球的分支机构也感觉到了温度的变化。

2007年下半年，一封《中国惠普信息产品集团（PSG）总经理庄正松离职公开信》在网上流传。作为中国惠普电脑业务的操盘手，产业一度猜测其是被竞争对手“挖走”。

时至今日，庄正松可以轻松笑谈谜团。“我有我自己的梦。我希望能够为中国人创造一个手机品牌，在国际上发光发热。这是很大的诱因。”但在他的内心，对惠普的感恩之情始终挥之不去。

7年之后，庄正松与中国惠普的故事再次掀起一波高潮。2014年，惠普总部联系庄正松，希望他重回公司。

庄正松第一反应是抗拒。“我为什么要回去，这个工作我已经做过了。”仔细思索后，他的想法变了。

“更多是抱着报恩的心情。”庄正松解释，“你看我一介布衣，十几年后能够做到高管位置。说明惠普提供的环境非常好，它对我有恩。”他还从老同事那里得知，惠普并非一帆风顺。他也想为那些并肩作战的“老伙伴”做点贡献。

“后来变成我在催他们，赶快让我回去。因为我觉得那时候一天是一天，得赶快把惠普原有好基础找回来。”

此后不久，庄正松正式开始“掌舵”中国惠普，主要职责是继续巩固打印机与个人电脑业务的在华优势。

心驰未来

对庄正松而言，真正的挑战才正式开始。

时过境迁，PC产业不再高速增长、国内外竞争环境更加复杂，总部的信任还有待观察。从庄正松的回答中，可以一窥一家跨国公司职业经理人的坚韧与智慧。

面对略显挑战的提问，庄正松一层一层“剥茧抽丝”。

面对业务拓展压力，他解释惠普坚持的长期主义：“品质和信赖是惠普在中国这40年最主要的根基。”“我们的产品，我们的维修，我们对解决客户问题的渴望度，是我们对品质的定义。”“我们的竞争力还是回到那句话，我们必须以满足客户的需求、切实解决客户的问题为核心。”

他更无意去当“看守内阁”。“因为我们看到很多细分市场的需求还没有被满足。”由此：中国惠普与电商企业紧密合作，围绕用户精准画像，不断优化、升级游戏本业务形态；针对中国众多中小企业的需求，推出通过军工标准测试的“战”系列笔记本电脑。

中国市场不断成长的创新引领能力，也给中国惠普管理层带去了新思路。“我刚到中国大陆的时候，电子支付市场才刚刚开始形成，现在我在这里几乎没有用过任何现金。”“我们很愿意和本地厂商分享基于应用之下的底层积累。”

面对内部管理挑战，庄正松一方面不断激发团队自主力，另一方面则积极向总部申请支持。

他不断提醒同事，“我们与总部要有很好地协作，但不是只听他们的。如果你不相信你对中国市场的了解超过他们，那我们在这里就没价值了。”

他深知，总部的支持不是无条件的。他以推出游戏本业务举例：“刚开始总部不太相信，但市场反应非常好，销量远超过他们想象。”“中国的确不一样。”“现在他们很相信我们，让我们有了更大的发挥的空间。”

“把所认识的中国惠普找回来。”这是庄正松回归时的初心，虽然过程比想象中的要困难，好在企业根基还在。他对中国惠普这几年的评价是：成绩达到了“总部对我们的期望”。

时光流逝，不舍昼夜。中国惠普的下一页故事将如何书写？“我们‘在中国，为中国’的信念不会改。坚持在中国发展，这是肯定的！”目光灼灼，这位跨国公司老将诚意满格。（实习生韩昕宁亦有贡献）

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(责编：曹淼、高雷)

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