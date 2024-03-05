耿福能代表：以科技创新为引擎 全面推进乡村振兴和中医药产业发展

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“对于中医药产业发展，特别是‘三农’的新质生产力培育迫在眉睫，应该高度重视，同时相关企业也应该积极参与，否则会被行业淘汰。”日前，全国人大代表、好医生药业集团董事长耿福能在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时如是说。

连续三届当选全国人大代表，耿福能始终把目光聚焦在乡村发展、中医药创新等领域。今年是耿福能作为代表履职的第12年，他结合当前形势，带来了“培育‘三农’新质生产力”“加大扶持中医药科技创新”等多份建议。

考虑到我国农业农村现代化建设现状，同时基于多年来深入基层调研的思考，耿福能认为，科技创新仍是乡村振兴的坚实支撑。他提出要培育新技术、新模式，使用优质和新型生产要素，以数智化催生乡村未来新产业；整合科技创新资源，着力增强源头性技术储备，加强培育农业数智软硬件设施研制与应用；提升农业生产者数智技能，打造新型劳动者队伍，塑造适应新质生产力的生产关系，激发乡村振兴主体的创新活力。

经过多年发展，我国中医药已成为具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业。在耿福能看来，发展中医药，科技创新是关键。

他认为，创新就是用现代语言、科技思路、逻辑和工具进行解码，使中医药产业更好地走向世界。

面对中医药行业发展的广阔空间，耿福能建议，一是利用互联网工具强基层，建立检验科、影像科、药剂科和病理科，上下联动，让群众在家门口看病有“医”靠；二是进行中药材宏观质量管理，建立重点中药材基地，提升中成药市场份额；三是要推动传统中医药走向海外，让“中国处方”惠及全球。

一株小草，改变世界。耿福能表示，中医药是中华民族传统文化的重要组成部分，是朝阳产业，推动中医药走向世界大有可为。企业经营者要有敏锐的洞察力，占据先机发愤图强。

“当前，培育新质生产力和企业高质量发展的需要高度匹配，企业家要积极投入科研，投入系统建设，甩开膀子，看准了就去干！”他说。

对话企业家·“看准了 抓紧干”系列报道：

周鸿祎委员：以“云”赋“惠” 让更多中小企业走好数智转型“第一步”

点击进入栏目专页