加快实现科技自立自强 助力中国式现代化建设

“加强人工智能领域人才培养”“构建协同创新转化机制，提高科研成果转化效率”“加快形成支持全面创新的基础制度”……2024年全国两会期间，科技创新仍是代表委员与各界人士普遍关注的话题。

政府工作报告将“推动高水平科技自立自强”“以科技创新推动产业创新”“强化企业科技创新主体地位”等列入今年的工作任务。

多位行业人士表示，科技创新正以前所未有的速度、广度和深度变革经济社会发展模式，成为传统产业优化升级、新兴产业培育壮大的重要引擎。“政产学研用”各界需协同施策，发力技术攻关、破解成果转化难题，营造科技创新的生态氛围，全面提升自主创新能力。

技术攻关唱“主角”

锚定基础研究夯根底

神舟十七号飞船成功发射、可重复使用试验航天器成功着陆、四足仿生机器人Cyberdog2具备语音识别和语音交互功能、实现自主导航和避障……过去一年，一系列关键技术和核心算法的研发及攻关，带来了众多备受关注的研究成果。

今年的政府工作报告明确，强化基础研究系统布局，长期稳定支持一批创新基地、优势团队和重点方向，增强原始创新能力。瞄准国家重大战略需求和产业发展需要，部署实施一批重大科技项目。集成国家战略科技力量、社会创新资源，推进关键核心技术协同攻关，加强颠覆性技术和前沿技术研究。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，央企要继续加大研发投入，力争取得更多标志性成果。同时要进一步加大基础研究与应用基础研究的力度，特别是带有目标导向的基础研究的投入。要坚持开放创新，加强与高校、科研院所、民营企业等创新主体的协同，积极融入全球创新网络。

强化基础研究，提高自主创新能力，是实现产业链稳定与安全的重要途径。全国人大代表、伊利集团全球创新中心科学研究总监王彩云建议，加强产业链关键技术攻关，做优奶业精深加工项目，更好满足国民营养健康需求。以奶业产业为例，她建议，开发新型奶牛营养调控技术，在规模化牧场中应用示范，促进产业化发展。

发力技术攻关，需要不断培育巩固企业创新主体地位。今年的政府工作报告指出，强化企业科技创新主体地位，激励企业加大创新投入，深化产学研用结合，支持有实力的企业牵头重大攻关任务。

对此，全国人大代表，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军建议，促进先进智能技术与制造业融合创新，加速工业大模型部署；完善标准体系建设，探索智能制造“中国范式”；支持龙头企业承接智能制造重大专项，攻关关键技术装备。

全国人大代表、齐鲁制药总裁李燕也建议，在全国重点实验室等重大国家平台上给予进一步的申报帮扶，助力企业创新发展；在科技项目立项、评审过程中提升企业专家比例，提升产业化应用科技创新项目比例，探索建立重点科技型企业成果和科研项目直报渠道，给具有创新实力和能力的企业进一步的支持。

成果转化当“头雁”

赋能千行百业提质升级

通过推出“日日新SenseNova 4.0”大模型体系，商汤科技在知识覆盖、推理能力、长文本理解力及代码生成能力等方面优化升级；基于产品研发和硬件创新场景，嘉立创CAM软件实现了个性化订单的规模化生产；基于凉茶浓缩汁工艺技术的创新研发，加多宝实现本草植物原料处理的工业化、标准化……关键技术创新，正加速落地产业一线。

“新技术可以低成本被规模化使用，赋能千行百业提质升级，让使用者专注业务创新带来的价值提升。”亚马逊全球副总裁储瑞松表示，特别是当下的人工智能技术，其落地应用成为各界关注的热点。在他看来，生成式人工智能与实体经济的融合目前涉及两个方面，一是提高业务运营效率和内部员工生产力；二是打造创新的产品和解决方案。

政府工作报告指出，要加快形成支持全面创新的基础制度，深化科技评价、科技奖励、科研项目和经费管理制度改革，健全“揭榜挂帅”机制。加强知识产权保护，制定促进科技成果转化的政策举措。

如何推动制度优化、科技成果高效转化？李燕建议，搭建起企业和高校、科研院所之间的成果转化“桥梁”，构建“政府搭台、企业家出题、科学家答题”协同创新转化机制。通过政府引导上游开展基础研究，明确下游承接转化的责任、目标、验收标准以及产生效益对上游研究的补偿机制。建立基于专项目标达成的退出和纳入机制，有效疏通从创新源头到产业转化间的堵点。

科技成果的有效转化，最终要在产业一线的创新方案中落地。倍杰特集团股份有限公司董事长权秋红表示，科技成果从“实验室”迈向“应用场”，关键要构建产业化导向的科技成果转化服务体系，坚持为技术找场景、为场景找市场的思路，为新技术、新成果提供市场化应用方案。

集成资源建生态

搭起科技创新“支撑柱”

有业内人士表示，持续提升创新驱动发展能力，实现科技创新的突破，是一项综合性、系统性、持续性的工程，要依靠集成各项政策、市场资源、金融资本、人才培养等资源，形成全面创新生态，建立起科技自立自强的“支撑柱”。

科技创新，特别是产业领域的基础技术研究往往具有周期长、成本高等特点，如何综合施策、协同发力，夯实科技创新的各项支撑？

围绕科技创新的资金链，全国政协委员、中国人寿集团董事长白涛表示，要发挥保银协同优势，为科技企业从种子期、初创期、成长期到成熟期差异化的金融需求，匹配“投资+信贷+结算”等定制化的综合金融服务，精准服务科技企业集中的重点区域。

围绕培育科技创新的人才链，雷军认为，加强人工智能领域的人才培养，将成为我国产业持续升级的重要因素。他建议，从义务教育阶段普及人工智能素养教育，大力推进高校人工智能相关专业的建设，鼓励大型科技企业和社会教培机构开展人工智能应用型人才培训。

创新链、资金链、人才链的系统性储备与发力，也要与各行业应用需求有效结合。以电池领域为例，全国政协委员、启明创投主管合伙人梁颖宇建议，通过投资拉动零碳电池等产业应用端的科技创新。设立零碳电池产业创新基金，对新一代低碳电池设计、生产及回收技术、安全存储技术等创新主体进行投资，鼓励技术创新。

多位人士表示，政府工作报告将科技创新和科教兴国战略列入对2024年重点工作任务中，产业界要集成社会资源，协同夯实科技创新的各类基础设施，深扎技术研究，高效实现创新成果转化，实现高水平科技自立自强。

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