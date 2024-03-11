统筹推进金融强国建设 以改革创新写好“五篇大文章”

【观点摘要】

●金融要兼顾效率与公平，构建“产融分开、分业经营”金融体系，助力金融强国建设。

——中金研究院董事总经理谢超

●在大数据、云计算、人工智能的赋能下，我国普惠金融有了长足发展。特别是在消费信贷领域，降低了运营成本，提高了工作效率。

——马上消费副总经理孙磊

●建设金融强国，要建立完整生态圈，有丰富的金融产品供选择。其中，加强消费者金融知识普及教育，是提升民众金融素养重要一环。

——量子之歌集团创始人、董事长李鹏

●建议以金融高质量发展指标和评价体系为指引，引导各类市场主体加快统一思想，形成推进金融高质量发展合力。

——全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长

●建议探索灵活多样的抵押担保模式，以高科技产品的知识产权、专利为抵押，为企业提供金融支持，助力新质生产力的形成。

——全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东

建设金融强国是长期目标，是系统工程。2024年全国两会期间，围绕“建设金融强国 助力高质量发展”的主题，人民网《人民会客厅 2024两会时刻》系列访谈邀请了多位嘉宾进行交流，人民网记者也在全国两会前方采访了多位全国政协委员。

嘉宾们表示，建设金融强国，需要统筹推进、多点发力，以改革创新写好“五篇大文章”。金融机构要加大创新，提升自身服务能力，满足市场多元化需要。同时，要加快提升民众金融素养，保护金融消费者合法权益，为中国式现代化提供支撑。

统筹推进多点发力 加快建设金融强国

“构建符合我国特色的金融体系，是建设金融强国的重要发力点。”中金研究院董事总经理谢超做客访谈间时表示，金融要兼顾效率与公平，要构建“产融分开、分业经营”的金融体系，助力中国特色现代金融体系建设。

马上消费副总经理孙磊做客访谈间时表示，要做强自身金融体系，在提升金融机构竞争能力的同时，化解重点领域风险；要做强资源配置能力，把资源配置到战略新兴产业、重点薄弱环节，提高全要素生产力；要做强个体服务能力，金融机构要主动承担社会责任，加强消费者金融知识普及教育，实现健康的金融生态。

“建设金融强国，需要建立完整生态圈，有好政策，以及与之匹配的监管，并有丰富的金融产品可供选择。其中，加强消费者金融知识普及教育、提升民众金融素养是重要一环。”量子之歌集团创始人、董事长李鹏表示，当前学校缺乏相应的金融知识教育，大部分人多是通过购买保险、基金等不同程度接触到金融产品，金融知识有待提升。

全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长接受采访时表示，要全面理解金融高质量发展内涵，建立金融高质量发展指标和评价体系，突出金融服务实体经济的宗旨。建议以金融高质量发展指标和评价体系为指引，引导各类市场主体加快统一思想，形成推进金融高质量发展的合力。

杨成长说，中国特色金融文化中关于德治与法治、义与利、诚信和利益、创新和守正、实与虚的关系，影响到金融行业的经营行为、价值理念、业务导向。金融机构要树立正确的经营观、发展观和服务观，增强对实体经济薄弱环节的服务意识。

提升金融服务质效 满足多样化市场需求

今年的政府工作报告中指出，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。

谢超表示，当前，实体经济面临着纵向和横向的创新改革。对于纵向改革，关键在于加速追赶式创新，需要以“大政府+大企业+大银行”为特点的追赶式体制予以支持。金融主要职责是提供持续、稳定且充足的资金支持，大银行在这方面具有明显优势；对于横向改革，重点在于加速颠覆性创新，以构建“制度供给+中小企业+资本市场”的引领式体制予以支持。

“技术产业化很大程度上属于引领式创新范畴，不仅需要金融提供资金支持，更需要资本市场发挥筛选效应。”谢超表示，私募股权投资与公开股票市场的良性互动是资本市场促进创新的主要机制。其中，注册制是实现私募股权投资与公开股票市场良性互动的关键一环。

具体到消费领域，孙磊表示，发展普惠金融可以有效地促进消费增长。在这方面，金融机构既要有责任担当，也需要财政货币政策的支持。这既能调动金融机构积极性，又能让其可持续性商业运转。要打造良好的产业生态，包括在消费形态数据支持、文化诚信意识等方面进行体系建设。

“金融领域发展新质生产力，要把科技放在重要位置，建议成立专业的国家层面的科技发展银行。”全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东接受采访时表示，要为科创企业提供无担保、无抵押、无质押的中长期信用贷款，探索灵活多样的抵押担保模式。以高科技产品的知识产权、专利为抵押，为企业提供金融支持，助力新质生产力的形成。

李鹏认为，当前民众金融素养有待提高。部分金融消费者缺少相应的专业知识，容易造成市场与消费者间的鸿沟。要进一步提高民众的金融素养，补齐知识短板，让民众带着金融知识参与到投资消费的实践中。

在提升金融服务质效的同时，要保护金融消费者权益。“这既是维护金融安全和社会稳定的内在需求，也是金融业和经济社会长远健康发展的基石。”全国政协委员、九三学社第十四届中央委员会委员许进建议，完善金融消费者权益保护质量的评价体系，多部门联动合力打击“代理维权”黑灰产，强化顶层设计，推动金融消费者权益保护高质量发展。

发挥金融科技作用 服务经济社会高质量发展

当前，以互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术飞速发展，成为了推动金融强国建设的重要引擎。

孙磊认为，当前，在大数据、云计算、人工智能等赋能下，我国普惠金融有了长足发展。特别是在消费信贷领域，利用金融科技，可以降低运营成本、提高工作效率，让公众的体验感越来越好。

孙磊认为，利用“人工智能+”可以低成本触达客户，实现机构和用户互动，降低了运营成本。过去需要人工看征信报告，收集各种数据，现在通用“人工智能+”处理海量数据，解决了大量小额、分散等业务难题。此外，利用金融科技，审批时间缩短到秒级审批，让更多用户参与金融业务中来，推动了消费信贷市场发展。

“当前，每个人都在深度介入移动互联网，我们在进行民众金融知识普及时，也要适应这一变化。学习金融知识时，不再像传统线下课堂学习，而是打开手机用直播方式学习，在社群里跟班级成员互动。”李鹏说，要用更好的内容、更好的技术去服务用户。

人民会客厅·2024两会时刻：

共谋乡村振兴大计：因地制宜推建设 深入探索致富路

筑牢人民健康基石 引领医疗服务高质量发展

汇聚新质生产力澎湃动力 激发高质量发展强劲动能