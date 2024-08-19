组图：海关助力外贸企业千方百计跑订单

海关关员现场调研了解出口月饼质量安全管理情况。钱雨农摄

眼下，距离中秋节还有一个月，但是在“老字号”企业“知味观”的月饼生产车间，已经是一片忙碌的工作场景。

“这些年，国际上对月饼等中国传统美食的接受度不断增加，海外市场对于月饼的消费时间也在逐渐拉长，现在我们已经接到不少月饼出口订单。”杭州知味观食品有限公司外贸经理朱志东说。不久前，“知味观”生产的一批蛋黄莲蓉、椒盐百果等口味月饼，经杭州海关检验监管合格后出口海外市场。

对外贸易一头连着国内市场，一头连着国际市场，是促进“双循环”的关键枢纽。

8月12日，厦门太平货柜制造有限公司的海关监管场所里，一批500个新造集装箱整装待发，在厦门海关所属集同海关的监管下即将投入国际海运市场。

今年以来，新造集装箱全球需求量急剧上升。据厦门海关统计，今年1-7月，福建省累计出口新造集装箱14亿元，同比增长3.75倍。

“今年明显感受到出口订单大幅增长，目前我们的订单已经排到了10月底，各条产线都是超负荷运转。”企业相关负责人邵雄生表示。”

海关总署最新数据显示，今年前7个月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。

近日，在天津市博瑞特自行车有限公司新建的二期车间内，一辆辆崭新的自行车从生产线上落地，排列整齐在仓库中，即将装柜发往海外市场。

“近年来，我们的自行车出口更加顺畅。今年以来，我们公司的自行车出口货值同比增长了9.78%，产品远销多个国家和地区。”天津市博瑞特自行车有限公司董事长冯德成说，“今年我们已经拿下了80万辆的订单，相信未来我们收到的订单会越来越多。”

据天津海关统计，今年上半年，天津市自行车出口总值达到了30.8亿元，同比增长8.6%，占全国31.5%。

业内专家表示，无论是对新兴市场的开拓，还是传统市场的坚守，民营企业都发挥了重要作用，贡献度不断提升。我国外贸具备强大韧性，完备产业链以及一系列外贸政策也给予有力支撑，预计今年下半年我国外贸仍可保持平稳增长态势。

(责编：王仁宏、高雷)