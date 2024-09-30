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183个国家和地区支持银联卡 84个国家和地区发行银联卡

2024年09月30日10:30 | 来源：中国银联
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原标题：183个国家和地区支持银联卡 84个国家和地区发行银联卡

　   作为重要金融基础设施和领先国际卡组织，银联积极践行“支付为民”理念、助力“金融强国”建设，打造兼容共生、协同发展的跨境支付生态，服务高水平对外开放。

　　国庆节前夕，银联国际宣布东帝汶首次发行银联卡。至此，银联卡已在全球183国家和地区广泛受理、在84个国家和地区大规模发行，其中境外发行规模接近2.5亿张。作为中国支付行业的“名片”，银联卡国际化底色愈加鲜明。

　　立体化受理网络 满足多元跨境需求

　　出国旅游、国际教育、数字游民……随着国人脚步越走越远，银联卡国际化道路也越走越宽。目前，全球主要目的地基本全部开通支持银联卡，其中99个国家和地区还支持银联二维码和手机闪付。

　　“十一”出境游高峰来临之际，银联国际与澳大利亚旅游局在悉尼达成合作，共同提升到访银联卡持卡人支付体验。这也是继沙特阿拉伯、新加坡、南非、泰国等地后，又一与银联达成合作的旅游局，凸显出支付这件“关键小事”在国际旅游产业中的影响力日益提升。作为中国出境游青睐的支付品牌，银联近年来结合游客消费趋势，不断深化“食、住、行、游、购、娱”等各类场景支付体验。今年“十一”黄金周期间，银联还联合上万家境外商户门店，在中国港澳、日韩、澳大利亚等22个国家和地区推出优惠折扣、银行返现、汇率优惠等各类“福利”。

　　此外，银联国际还针对留学生、商务人士和海淘客群等各类群体差异化的跨境消费需求，针对性完善支付服务。目前，银联受理网络基本覆盖了境外主要留学生目的地国，超5000所学校支持银联卡或银联钱包支付学费。境外2200万家线上商户支持银联卡在线支付，其中包括海淘客群熟悉的亚马逊、Shopee等境外知名电商平台。

　　本地化业务纵深推进 服务全球客群

　　随着China Travel走红网络，“打卡中国”成为国际游客热门选择。年初，国务院发布了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，银联积极响应，推出“锦绣行动2024”，着力提升外籍人员支付便利度。本月，由中国人民对外友好协会邀请、美中青少年学生交流协会组织，美国少年“青春同行”华盛顿州代表团来华访问交流，期间体验了便利的银联跨境支付服务。代表团团员表示，“刚开始我也担心兑换外币和支付时不方便，但来到这里以后，发现可以换外汇，还支持银行卡等支付方式。”

　　在服务境外人员支付需求方面，银联国际的业务布局由来已久。2004年，首张境外银联卡落地中国香港，肇启银联国际业务本地化先声。所谓本地化业务，简而言之，就是将服务对象拓展到境外居民，让其在日常生活和跨境来华时，也可享受便利的银联支付服务。“地有南北、音有转移”，不同国家支付市场发展进程各异，消费者支付习惯也有所不同。银联因地制宜，基于自身产品和技术优势，在境外推出了涵盖“卡、码、Pay”的多元产品体系，力求在跨境体验和日常习惯间寻求平衡。

　　经过廿年发展，境外已有83个国家和地区发行银联卡，在中国港澳、蒙古国、巴基斯坦等地，银联卡发行规模居于市场前列。其中36个国家和地区还落地超200个银联合作钱包，其中包括中国港澳、日韩、东南亚等地的主流钱包。针对外籍来华人员需求，银联创新推出锦绣中华卡产品，中国港澳、新加坡、泰国、马来西亚、韩国、蒙古、澳大利亚、新西兰、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯等地已有多家主流机构落地或计划发行。境外推出的银联支付产品，具有“跨境通用”的共性，可在全球银联网络直接使用。

　　在浦东国际机场现场驻点服务的银联国际员工表示，“越来越多外国朋友出发前选择在当地办理一张银联卡，在中国境内刷卡取现，也有游客选择直接使用当地的银联合作钱包在中国扫码支付”。数据显示，2024年上半年，银联网络外卡内用消费笔数和金额同比分别上涨64.6%、29.3%，外包内用消费笔数和金额同比分别上涨142.2%、163.3%。

　　加快互联互通 推动行业协同发展

　　作为全球领先的国际卡组织，银联在加快完善自身网络建设、服务持卡人群的同时，积极寻求与不同市场主体合作，

　　通过互联互通、支付赋能和标准合作等一系列“组合拳”，促进行业协同发展。

　　第一是互联互通。近年来，亚太地区移动支付发展迅速，多地央行加快建设本地二维码网络，并推动其跨境互联。在此趋势下，银联国际作为中国出海支付品牌“主力军”，创新业务发展模式，通过与境外网络一点对接，即可实现双方网络所覆盖的钱包APP和收单机构跨境互联，最终实现双方品牌的用户和商户跨境互扫。目前，银联国际已与境外多个国家和地区的本地网络达成此类合作，带动银联二维码钱包产品境外受理范围增至46个国家和地区超800万家商户。

　　第二是支付赋能。作为银行卡产业的枢纽，银联国际积极将在境外拓展的网络、场景、商户和营销用户经营资源“池化”，并通过云闪付网络支付平台、银联国际内容合作平台等技术支持平台，支持境内银行等合作伙伴自“云端”快速接入至自身App，促进产业资源共享，支持更多金融机构，以及通信、零售等各类企业加入银联移动支付生态圈，快速实现跨境支付功能、跨境支付场景和营销功能，提升境内外持卡人的移动支付体验。

　　第三是标准合作。银联国际积极为全球支付产业发展贡献“中国方案”，提升中国在全球支付产业中的影响力。目前，银联国际已与多国央行、国家转接网络、支付联盟开展转接网络技术标准、二维码标准、芯片卡标准合作，老挝、泰国的银行卡转接网络是以银联技术和标准建设而成，银联还向亚洲支付联盟、泰国银行家协会等授权芯片卡标准。

　　服务国家战略 助力金融强国建设

　　在刚刚结束的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会现场，银联通过多种方式，立体展现“锦绣行动2024”开展以来的支付便利化工作与境外本地化业务成果。近年来，投洽会、服贸会、进博会……银联的身影出现在越来越多大型展会现场，在保障参展商来华支付体验的同时，也为境内外跨境电商、传统进出口企业、跨国公司等客户设计并提供安全便捷的跨境B2B综合解决方案，提升企业客户服务能力，促进全球各地经济往来。

　　同时，伴随共建“一带一路”倡议、中非“十大伙伴行动”、粤港澳大湾区规划等东风，银联国际积极完善业务布局，以高质量金融支付服务助力高水平对外开放。在“一带一路”沿线，超过85%的区域已开通银联卡业务，受理网络覆盖2200多万家商户，累计发行超过1.9亿张银联卡，相较倡议提出前增长超过10倍、70倍。在非洲大陆，银联卡已可在当地51个国家和地区使用，其中14个国家本地发行500万，积极助力非洲普惠金融发展。在粤港澳大湾区，银联卡已成为区域内覆盖范围最广、发行规模最大的银行卡品牌。珠澳大桥、广深港高铁等主要跨境交通，港澳主要高校，港人内地社保、税费缴纳等政务服务均已支持银联卡，促进大湾区“宜居、宜业、宜游”优质生活圈建设。

(责编：曹淼、李源)
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