人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委主任郑栅洁在会上表示，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院科学决策、果断出手，在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

“我们既重视发力解决当下存在的困难和问题，我们更关注、更重视解决经济中长期发展中的重大问题，强化打基础、利长远、可持续，推动高质量发展。”郑栅洁说。

郑栅洁介绍，一揽子增量政策体现了三个“更加注重”，就是更加注重提高经济发展质量，更加注重支持实体经济和经营主体健康发展，更加注重统筹高质量发展和高水平安全。这些政策的谋划制定，也体现了四个“坚持”。一是坚持目标导向，锚定全年目标任务，用好用足政策空间，努力激发更大发展潜能。二是坚持问题导向，聚焦经营主体和社会关切，紧扣经济社会发展和企业生产经营中的困难问题，采取针对性更强的措施。三是坚持系统施策，统筹财政、金融、消费、投资、房地产、股市、就业、民生等各领域政策，增强宏观政策取向一致性，强化政策合力。四是坚持长短结合，统筹做好今明两年政策的衔接，推动经济持续平稳健康发展，确保“十四五”顺利收官。

郑栅洁强调，贯彻落实一揽子增量政策，是项综合性、系统性工作，要提高针对性和精准性，增强有效性和可持续性。具体来说有五个“针对”。一是针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，各方面都要持续用力、更加给力。二是针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上，积极发挥投资有效带动作用。三是针对当前一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境，帮助企业渡过难关。四是针对楼市持续偏弱，采取综合性政策措施，促进房地产市场止跌回稳。五是针对前期股市震荡下行等问题，出台有力有效系列举措，努力提振资本市场。

“下一步，我们将和各部门、各地区一起，全面贯彻、加快落实党中央、国务院决策部署，系统落实一揽子增量政策，打出一套‘组合拳’，打通政策落实中的堵点卡点，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好，力争年内见到更多实效，也为明年‘十四五’顺利收官乃至‘十五五’良好的开局打好基础。”郑栅洁说。

(责编：罗知之、高雷)

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