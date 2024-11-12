人民网北京11月12日电 （记者申佳平）11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在大会致辞中表示，大湾区开放程度高、经济活力强、工业基础好、场景需求多，已成为我国重要的民用无人机产业高地，具备发展低空产业的坚实基础。

辛国斌指出，发展低空产业，是推进新型工业化的生动实践，是推进科技创新和产业创新融合发展的重要途径，是推动传统通用航空产业深度变革、塑造发展新优势的重要契机。

他指出，要坚持改革创新，发挥广东改革开放排头兵、先行地、实验区以及港澳地区“背靠祖国、联通世界”优势，加强新赛道制度创新，擦亮民用无人机产业名片，打造低空产业发展湾区模式。要加强多场景应用牵引，充分挖掘低空旅游、城市物流、空中交通、跨境运输、海上作业等场景需求，统筹智能网联新能源汽车和无人机产业基础和优势，积极探索空地一体立体交通网建设。

同时，要深化科技创新与产业创新融合发展，强化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合，加快智能网联无人机和智能网联新能源汽车行业相互借鉴、相关技术融合创新。深化产学研用融合，加强企业梯度培育。

广州市市长孙志洋表示，广州将努力形成“广州版”的低空模式和低空品牌。围绕“造出来”加快基础设施建设，完善就近配套服务，打造低空制造高地；围绕“用起来”不断丰富“低空”场景，打造运用场景高地；围绕“飞起来”强化气象导航、通感一体化服务和数据支撑等保障，打造产业生态高地；围绕“强起来”加大政策资金支持力度，打造政策创新高地，助力低空产业健康、有序发展。

大会上，工业和信息化部装备工业发展中心发布的《我国低空产业发展研究与低空产业联盟探索实践》报告指出，我国高度重视发展低空产业，从顶层到地方、从空域开放到创新应用，加快推动传统通用航空迅速发展，无人机、eVTOL等新型装备快速崛起。目前，低空产业联盟已汇聚200余家成员单位，正在构建“1个主盟+5技术委员会+6地区分盟”的组织架构体系。

在成果发布阶段，低空产业联盟发布了《低空智能网联体系参考架构（2024版）》《新能源新构型低空装备安全技术体系报告（2024版）》。

(责编：方经纶、吕骞)

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