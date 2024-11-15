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10月份70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄

2024年11月15日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，2024年10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。

各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，一线城市二手住宅环比转涨

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，上海和深圳分别上涨0.3%和0.1%，北京和广州均下降0.7%。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨。其中，北京、上海和深圳分别上涨1.0%、0.2%和0.7%，广州下降0.4%。

10月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.4%，降幅收窄0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.6%，降幅收窄0.3个百分点。

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有7个，比上月增加4个；二手住宅环比上涨城市有8个，比上月增加8个。

各线城市商品住宅销售价格同比降幅总体趋稳

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降4.9%、10.4%和8.1%，上海上涨5.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降9.6%，降幅收窄1.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.4%、6.7%、12.5%和10.9%。

10月份，二线城市新建商品住宅销售价格同比下降6.0%，降幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅同比下降8.8%，降幅收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降6.6%和9.0%，降幅均与上月相同。

问卷调查显示房地产市场预期进一步改善

国家统计局对70个大中城市在10月开展的月度房价问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比继续提升，分别为75.9%和60.4%，分别比上月提高17.6个和15.0个百分点。

图片来源：国家统计局官网

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(责编：杨曦、吕骞)
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