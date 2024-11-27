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报告显示：中国在超过30%的研究前沿上排名第一

2024年11月27日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者赵竹青）随着新一轮科技革命加速演进，全球科技制高点的竞争也愈演愈烈。中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安11月27日联合发布的《2024研究前沿》报告和《2024研究前沿热度指数》报告显示，综合11大学科领域整体表现，美国整体排名继续位列首位，在超过一半的研究前沿上排名第一；中国稳居第二，在超过30%的研究前沿上排名第一；英国、德国、法国保持前五。

中国科学院党组副书记、副院长吴朝晖在致辞中指出，作为国家科学技术最高的咨询机构，中国科学院已经基本形成以学部为主导、战略咨询院为集成平台、文献情报中心提供综合信息支撑、研究所为专业支撑力量的体系化的智库发展的格局。自2014年起，中国科学院战略情报团队与科睿唯安合作，持续十几年发布了《研究前沿》系列报告，从世界科技的前沿出发，前瞻地分析未来可能影响世界发展格局的重大前沿科学突破，服务于国家科技创新的战略，有力地支撑了重大前沿领域、重大科学问题的研究和国际科技创新中心的建设等工作。

《2024研究前沿》报告，遴选展示了2024年在农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域中较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和15个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。总体来看，这11个主要学科领域科学研究的前沿，对重大科学问题的研究不断深入，颠覆性技术不断涌现，应用试验持续拓展。

其中，人工智能赋能科学研究、下一代高性能通信、保障未来能源供给、应对气候变化、提高人类健康福祉和社会治理水平、回答基本科学问题等主题吸引科学界密切关注，机器学习辅助蛋白质定向进化、通信感知一体化、水系锌离子电池无枝晶锌金属负极设计、复合型极端天气气候事件类型与驱动因素、表观遗传时钟、人工智能伦理准则、轴子暗物质探测等前沿首次上榜。新概念、新手段、新路径探索愈发活跃，学科交叉融合汇聚、理论应用互相促进的特点表现突出。

《2024研究前沿热度指数》在《2024研究前沿》基础上，评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家/地区在上述研究前沿中的表现。报告显示，中国有4个领域研究前沿热度指数得分排名世界第一，美国有7个领域研究前沿热度指数得分排名世界第一。中国相对于美国，在化学与材料科学领域优势突出，农业科学、生态环境有望形成新高地，物理学、信息科学竞争激烈，地球科学、社会科学差距拉大，数学、生物科学、临床医学、天文学与天体物理学差距较大但呈稳步提升态势。

(责编：赵竹青、吕骞)
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