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报告显示我国生成式人工智能产品用户规模达2.3亿人

2024年12月01日00:14 | 来源：人民网
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制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京12月1日电 （记者申佳平）11月30日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在第五届中国互联网基础资源大会上发布《生成式人工智能应用发展报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。

《报告》指出，我国生成式人工智能产业蓬勃发展，产业规模和产品数量迅速增加，并逐渐融入人们的日常生活。

一是我国人工智能产业体系更加全面。我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过4500家，核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

二是生成式人工智能产品在我国百花齐放。截至2024年7月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个，为用户提供了丰富的选择空间和差异化体验。

三是生成式人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。从智能语音助手到自动驾驶汽车，从机器翻译到智能医疗诊断，从智能制造到智慧城市，各类人工智能产品正逐步走进人们的生活，极大提高了用户的生活质量和工作效率。

《报告》显示，各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮：各领域引入生成式人工智能实现降本增效；多模态能力拓展了生成式人工智能的应用边界；智能体成为连接用户与各类服务的新桥梁。

《报告》同时显示，生成式人工智能作为新兴产业，其发展的地域分布与当地经济水平、产业结构存在明显相关性。北京、上海、广东等地充分发挥在融资机会、专业人才和政策支持等方面的优势，推动当地生成式人工智能产业蓬勃发展，形成了具有国际竞争力的产业集群。

从国家互联网信息办公室发布的《生成式人工智能服务已备案信息》中的产品备案属地可以发现，截至2024年11月，北京、上海、广东三地的生成式人工智能备案产品数量占比分别达到31.1%、27.2%和11.7%。

(责编：方经纶、吕骞)
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