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稳健医疗参展中国国际供应链促进博览会

2024年12月02日12:59 | 来源：光明网
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原标题：“一朵棉花”何以链起绿色全产业

　　11月26日，第二届“中国国际供应链促进博览会”在北京开幕，稳健医疗携旗下“Winner稳健医疗”和“Purcotton全棉时代”两大品牌再次参展。展区以“中国棉花，一棉一世界”为主题，通过“绿色材料、绿色生产、绿色生活”三大板块，讲述以棉花为纽带的全球绿色供应链实践。

“一朵棉花”何以链起绿色全产业

　　步入展区，首先映入眼帘的是一个硕大的球形装置，它生动展示了全球棉花产业链北纬45°至南纬30°的“黄金经济带”主要产区国家分布。稳健医疗供应链高级总监吴克震介绍，稳健医疗成立至今，集团采购棉花累计约100万吨，涉及种植基地1500亩，集团旗下全棉时代品牌卖出棉柔巾超过787亿张。 “富有生命力的棉花让166.49万平方千米的新疆大地戈壁变绿洲，更让中国棉花走向了世界。”吴克震表示，以棉为起始点整合各环节链条，促进上下游企业协同发展，打造了棉花产业全球链。

　　借助与百家生产企业合作，稳健医疗实现棉花高效转化为商品，构建起广泛的全球贸易网络，拓宽市场范围。同时积极推动产业升级，开展数字化、智能化转型，打造绿色工厂，增强全球可持续发展能力。

　　为进一步共筑棉花供应链绿色生态，11月27日，稳健医疗与中华棉花集团有限公司签署战略合作协议，双方将在棉花种植、培育新品种、棉花加工以及棉的科技创新等多方面展开更深度的合作。

“一朵棉花”何以链起绿色全产业

　　从绿色材料的研发与应用，到绿色生产技术的创新与推广，再到绿色生活方式的倡导与实践，展区现场，“绿色”是贯穿始终的主题。

　　在绿色材料板块，稳健医疗“链”接地方、科学家、战略伙伴推动棉花产业链上游健康发展的举措一一展示。为了打造“中国棉花”科研名片，全棉时代与华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室联合成立棉花研究院。通过基因编辑技术、海陆融杂交技术等进行全棉时代1号及水刺专用高衣分棉种的培育、扩繁，从棉种入手对棉花进行改性，实现棉更多的可能性。

　　绿色生产板块展示了其以数字化、绿色化、创新化手段全面提升供应链效率的创新举措。吴克震透露，稳健医疗加快绿色工厂建设，成功建成了武汉、嘉鱼、天门三家国家级绿色工厂。通过建设光、储、充一体化项目，年均发绿电量达333万千瓦时；通过余热回收技术，全年减少蒸汽用量2800余吨；通过中水回用系统，嘉鱼稳健工厂的中水回收利用率超过60%；通过低温前处理技术，生产环节节省蒸汽79%、节水50%、节电33%、减碳78%。

　　在绿色生活板块，稳健医疗致力于在医疗耗材领域实现产品的全棉替代，通过开发全棉无纺布等新型材料，为医疗行业带来了更加安全、环保的解决方案。旗下品牌全棉时代以其独特的产品理念和创新技术吸引了众多目光。

　　“一朵棉花串连起全球供应链”的故事还在继续。吴克震介绍，在全球化日益深入的今天，稳健医疗在全球范围内展开了广泛的布局。通过国际收并购、投资增设海外生产基地等方式，逐步实现品牌的全球化拓展。目前，集团的海外业务已覆盖中国、美国、越南、多米尼加等100个多个国家和地区，其医疗普惠服务也迅速走进了海外的医疗机构和千家万户。

(责编：曹淼、李源)
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