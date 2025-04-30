4月29日，海澜之家发布了2025年一季报。报告显示，公司一季度实现营业收入61.87亿元，同比增长0.16%；归母净利润9.35亿元，同比增长5.46%。

据介绍，海澜之家始终坚定不移地走品牌服饰发展道路，更加注重产品的专业性以及品牌形象的提升。在功能科技方面，抓住消费者的使用场景痛点，开发了重体感、强功能的一些产品，报告期内，海澜之家在研发方面的费用投入为4696万元。在休闲时尚品类方面，通过年轻群体的市场调研，把时尚流行元素融入产品中。报告期内，海澜之家品牌实现营业收入46.42亿元。

线下是海澜之家销售的基石，凭借“平台+品牌”连锁经营模式，公司对门店有较强的把控力。在实行“新千店计划”的过程中，该公司不断调整优化商业步行街门店选址，加速进军地标性商业综合体。报告期，公司各品牌共计门店数量7176家，其中主品牌海澜之家门店5812家，直营门店1510家。

在线上渠道，海澜之家深入市场趋势，洞察消费者需求，拓宽品类矩阵，以年轻化、差异化、品质化的产品策略，实现线上线下彼此互补，共同发力。报告期，线上销售占比提升至16.82%。从销售额增长速度来看，2025年一季度线上实现主营业务收入10.14亿元，同比增长19.76%；线下销售实现营业收入50.17亿元。

此外，海澜之家秉持着“扎根东南亚、辐射亚太、着眼全球” 的方针，在海外市场开拓方面采取了多种策略。通过与当地知名零售商合作。同时，该公司也通过电商平台和跨境电商渠道拓展海外销售网络，使更多海外消费者能够便捷地购买到产品。

海澜之家相关负责人表示，未来在“聚焦品牌，拥抱全球，普惠生活”的战略方针引领下，公司将持续以服装为原点，为优质品牌赋能，与合作伙伴共担当，双向链接中国与世界, 让更多人享有美好的生活方式。

(责编：董童、李源)

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