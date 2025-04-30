原标题：TCL科技显示业务2024全年营收1043亿元，创下历史新高

4月29日，TCL科技披露2024年业绩报告。2024年，TCL科技实现营业收入1648亿元，归母净利润15.6亿元，经营现金流净额295亿元，同比增长16.6%。

同时，得益于显示业务持续突破、光伏业务环比改善，TCL科技同步交上颇为亮眼的2025年一季报。今年一季度，TCL科技实现营业收入401亿元，同比增长0.4%；实现归母净利润10.1亿元，同比大增322%；经营现金流净额121亿元，同比增长83%。

行业基本面向好

2024到2025一季度，TCL科技显示业务增长强劲。根据公告，2024年度TCL科技半导体显示业务全年营收1043亿元，同比增长25%，实现净利润62.3亿元，较2023年增长62.4亿元。2025年一季度则实现营业收入275亿元，同比增长18%；净利润23.3亿元，同比增长329%，环比增长30%。

从行业基本面来看，2024年度，显示行业供给侧格局持续优化，需求侧的大尺寸化和AI应用开拓驱动面板需求及附加值增长，行业供需关系进一步改善，主流产品价格整体提升；今年一季度，行业向好格局延续，大尺寸化趋势和国补政策推动需求面积不断增长，行业稼动率与主流产品价格好于2024年同期。

从产业和市场表现来看，截至一季度末，大尺寸领域，TCL华星发挥高世代产线优势，主导电视面板大尺寸化和高端化发展，其中55英寸、65英寸和75英寸产品市占率居全球市场前列，通过产线改造持续扩大85英寸及以上超大尺寸产能占比，65英寸及以上产品出货面积占比达58%。中尺寸领域，t9产线快速爬坡并实现产能弹性配置，t3及t5产线发挥LTPS技术优势，丰富高端产品矩阵，在笔电和车载等国际头部客户实现规模量产。小尺寸领域聚焦中高端市场，通过技术创新持续提升产品竞争力，LTPO高端产品占比持续提升。

显示业务刷新业绩高点的同时，TCL科技光伏业务释放出积极信号。公告指出，TCL中环积极践行行业自律，经营提质增效，相对竞争力明显提升，主要业务板块经营情况大幅改善。今年一季度，TCL中环实现营业收入61亿元，归母净利润环比改善49%。TCL科技指出，公司正在努力转变经营理念、优化组织流程、推进业务变革、重塑核心能力，公司有信心在本年度实现业绩增长。

技术创新强化增长动能

TCL科技2024年研发投入88.7亿元，占营业收入的比例为5.4%，新增PCT专利申请433件，申请发明专利2582件。报告期内，公司聚焦人工智能与先进制造融合创新，综合运用机器视觉与大模型等各类AI技术，重塑研发设计、生产制造和职能运营等流程，系统性提升效率效益与综合竞争力。

与此同时，TCL科技积极完善前沿技术布局，半导体显示业务领域，加快MLED的创新研发，推动印刷OLED顺利实现量产，首款产品为21.6英寸印刷OLED医疗专业显示器，此前已正式交付客户。新能源光伏业务则持续促进自主技术创新和Know-how工艺积累，推动光伏材料向N型及大尺寸升级，通过知识产权及专利商业化运作构建BC合作生态，把握新技术迭代机遇。

报告期内，TCL科技持续深化全球化经营体系，积极开拓全球市场，完善全球产业布局。公司半导体显示业务积极构建海外销售服务体系，通过深度触达客户开拓全球市场；通过海外模组基地实现区域产能嵌合，建设属地化服务生态，进一步打开海外市场空间。公司新能源光伏业务坚定地推动全球化战略，积极评估、探索全球重点国家或区域产业机会，提升全球产销能力与品牌形象。

(责编：董童、李楠桦)

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